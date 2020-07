El partido de General Pueyrredón pondrá en marcha a partir de este viernes una "prueba piloto" que permitirá durante una semana la reapertura de cafeterías de 7 a 18, y habilitará, también, las actividades deportivas individuales al aire libre en Mar del Plata y el resto del distrito, informaron este jueves desde el Municipio.



El intendente, Guillermo Montenegro, habilitará estos rubros con "permisos precarios" a través de un decreto, a la espera de una autorización definitiva por parte de la provincia en el marco de las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus.



Pese a que Mar del Plata y el resto del partido permanecen en la Fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la decisión del jefe comunal va en línea con una recomendación de la Comisión de Reactivación Económica, que funciona desde la última semana en la órbita del Honorable Concejo Deliberante, con integrantes de todos los bloques políticos.

La "prueba piloto" para la gastronomía permitirá desde el jueves, y hasta el viernes de la próxima semana, el reinicio de la actividad en los locales que ofrecen servicios de cafetería y pastelería.



La comuna estableció que este tipo de comercios podrán funcionar de 7 a 18, y deberán aplicar los protocolos así como las medidas sanitarias y de seguridad fijadas para este rubro por parte del Gobierno provincial.



El secretario de Desarrollo Productivo e Innovación local, Fernando Muro, informó que se permitirá a los locales "el uso de la vía publica para colocar mesas en la calle para el desarrollo de la actividad", que "no podrá haber más de cuatro personas por mesa", y que dentro de los locales deberá disponerse "2,25 metros cuadrados" para cada cliente, tal como ocurre en los municipios que pasaron a la Fase 5.



Muro pidió "responsabilidad" en esta nueva apertura, destacó que "no se podrá utilizar el transporte púbico", y recomendó "cuidar a los trabajadores de la gastronomía".



"La actividad específica de cafetería cumplirá un estricto protocolo sanitario de Provincia. Ha sido un trabajo muy importante con los concejales con el Ejecutivo, y estamos muy contentos. Pedimos responsabilidad al igual que pasó con la construcción, la industria y los comercios", aseguró.

Además, indicó: "La gastronomía es una actividad muy importante para Mar del Plata, y habrá controles para respetar los protocolos. Iremos evaluando permanentemente cómo esta la apertura, y en el caso que haya que modificar algo, se hará".



Por otra parte, el titular del Ente Municipal de Deportes, Andrés Macció, informó que se habilitarán las "actividades individuales al aire libre" a la espera de la habilitación final desde la Gobernación.



Además, indicó que en este caso "no hay una fecha de finalización prevista, sino que en la medida en que funcione correctamente seguirán habilitadas las actividades, como tanta gente esperaba", y "en caso de ser necesario no habrá ninguna duda en dar marcha atrás".

Según detalló, "se podrá correr en la franja de 6 a 8.30", mientras que actividades como caminar, patinar, andar en skate, ciclismo, surf, paddle surf, kayak y deportes de vela, golf, tenis y disciplinas hípicas deberán realizarse "únicamente en horario diurno".



Macció apeló al "respeto y la responsabilidad individual de cada una de las personas", pidió utilizar los espacios públicos cercanos al domicilio y aquellos que "puedan garantizar el distanciamiento", y recordó que "no está permitido el uso de transporte público para desplazarse a practicar estos deportes".



"Se puede correr en el espacio público, pero no detenerse. No se puede hacer actividad grupal, ni gimnasia, ni usar los puntos de encuentro. Está habilitada toda la costa de la ciudad para el surf, por ejemplo, pero no hay que juntarse en la playa. No es el momento de hacer reuniones o juntarse en la escollera. La actividad, la llegada y la partida es individual", precisó.