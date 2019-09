Wendy Días Santillán tiene tan sólo un año, es electrodependiente y hace siete meses que está internada en el Hospital de Clínicas de Capital Federal. Su familia, de origen muy humilde y oriunda de Santiago del Estero, busca desesperadamente un techo para vivir con la menor porque desde el centro de salud les informaron que no se pueden quedar más tiempo ya que, según los médicos, "necesita de una internación domiciliaria".

"Durante mi embarazo me enteré de que ella tenía mielomeningocele e hidrocefalia. Si bien ella nació en Tucumán, nosotros somos de Santiago del Estero, pero como en esa provincia no existe la ley de electrodependientes, nos instalamos en Buenos Aires. Los doctores me dijeron que ya está para un alta domiciliaria. Pero sinceramente no tengo un lugar para vivir", explicó en diálogo con Crónica Cintia, la mamá de la nena, quien está con ella las 24 horas.

"Nesesito que me ayuden, por favor. Mi hija la peleó bastante. Estuvo en coma y demostró ser una de las niñas más guerreras, le pone ganas todos los dias para salir adelante, no se puede quedar en la calle", continuó la mujer. Para ayudarla, se pueden acercar al Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires, segundo piso, sala dos, cama 2216.