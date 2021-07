ShowMatch nació en 1990 bajo el nombre de VideoMatch, al principio estaba dedicado al mundo deportivo pero con el paso de los años incorporó nuevas secciones, artistas y el humor ganó pantalla. Marcelo Tinelli ha protagonizado una cantidad innumerable de bloopers junto a grandes y chicos que hasta el día de hoy son virales y cada tanto los usuarios de las redes sociales evocan al presente.

En 1998 VideoMatch se emitía por Telefe, en ese entonces los chicos que se acerban al estudio tenían que decir que eran hinchas de San Lorenzo para que Tinelli les regalara un helado. Sin embargo, un niño se negó ante el pedido del conductor y prefirió no tener un premio. En ese entonces, el nene tenía cinco años y había llegado al piso con un gorro y camiseta del Club Atlético Platense.

Tinelli le preguntó "acá está el hincha de", a lo que el niño respondió "de Platense" y las risas coparon el estudio. El conductor retrucó: "Para entregar el helado tenés que decir que sos de San Lorenzo". Ante esto, el pequeño insistió con un "no, de Platense".

"Está bien, vos sos de Platense. Pero si decís que sos de San Lorenzo sólo en este momento yo te entregó el helado", explicó Tinelli.

"Entonces no lo quiero al helado"

Fue la respuesta de Federico Tineo, el protagonista del vídeo que despertó nuevamente risas y ternura cuando un usuariuo de Twitter lo trajo al presente para felicitar a Platense por su ascenso a la Primera División del Fútbol Argentina a fines de enero de 2021, "el calamar" había descendido en 1999. Sin embargo, nadie esperaba que aquel niño contara el por qué nunca le dijo que "no" a Tinelli.

El pequeño no daba su brazo a torcer y su decisión se debió a un drama familiar que nadie conocía, hasta que lo contó en su cuenta de Twitter @Fedeetineo. "¿Qué será de la vida del nene hincha de Platense?", preguntó un usuario junto al video.

"Ese nene soy yo. Cada vez que veo el video me angustia mucho. No quería ser de Platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravísimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli", escribió Tineo.

Federico tenía 5 años y recordó que seguramente como "cualquier nene prefería comer el helado", pero todo parecía indicar que esto no sería así ya que estaba bajo la mirada de su padre y le preguntó si "estuvo bien" en negarse al pedido del conductor.

"El terror con el que me acerqué a mi viejo. Porque yo tenía que ser sí o sí de Platense, no podría elegir otro club porque sino se me venía la noche. Ese terror no era causal. Sé que por decir que era hincha de otro club se podía venir una golpiza infernal, como a las que estaba acostumbrado. Así que obviamente rechazar el helado era algo menor ante esa circunstancia", reveló el joven.

La madre y el padre de Federico estaban separados en ese entonces. La mujer había presentado una infinidad de denuncias y "no pasa absolutamente nada", contó a Infobae. "Era tal la manipulación psicológica que me había hecho y el miedo que le tenía, que recuerdo haberle enviado cartas diciéndole que era el mejor papá del mundo. Y con eso él iba a la Justicia”, contó.

Años después de esos segundos de televisión contó que "los tribunales y la oficina de violencia doméstica" accionaron para "sarvarlo" con una restricción perimetral, luego de que su páncreas fuera roto "de una patada". Federico Tineo siguió adelante con su vida. Reside en Villa Urquiza y es hincha de River Plate.