El ex juez Raúl Eugenio Zaffaroni dio una entrevista mano a mano con Solo Periodismo. por la pantalla de Crónica HD. El ex miembro de la Corte Suprema habló de todo, e hizo un particular hincapié al escándalo suscitado por las investigaciones a funcionarios y miembros de la prensa, por parte del gobierno que encabezó Mauricio Macri.

"Hay un servicio de inteligencia totalmente deformado, desquiciado, puesto al servicio de la persecución política. Con entendimiento raros, complicidad de medios y condenas mediáticas", comenzó el integrante de la Comisión Panamericana de Derechos Humanos. "Es una guerra antijurídica, con distintos roles, cooautorias, complicidades e instigaciones", remarcó.

Sin puntualizar en nombres, Zaffaroni aseguró que "no hay que culpar a todos los jueces por esto, se puede imputar omisión, haberse callado" pero que si son los magistrados "los que deben garantizar los derechos". Sin cargar tintas contra quienes fueron sus colegas el letrado dijo: "Las motivaciones no las puedo juzgar, creo que todos estábamos dándonos cuenta que hubo procesos armados, como en el caso de Milagro Sala, un poder judicial como el de Jujuy que fue 'discreto' en cuanto a sus motivaciones".

La posible reforma del poder judicial

"Creo desconcentrar el Poder Judicial es elemental, pero se necesitan otras reformas, en el marco constitucional vigente, como el aumento de ministros de la Corte Suprema", comenzó el ex titular de la Corte. "El ingreso de la Justicia tiene que ser por estricto concurso, para terminar con los vínculos familiares", confió a Crónica HD.

"La conducción no puede residir en tres personas, eso no es Republicano, tiene que haber una bajada de línea, porque no solo es una concentración de poder, es una fábrica de firmas y decisiones", comentó desde su conocimiento como magistrado.

Al ser consultado por el mecanismo jurídico vigente, Zaffaroni aseveró que "la estructura del Poder Judicial es irracional" y que en ese sentido "hay que diagramar una Corte de 15 ministros" para garantizar jurisprudencia y "un orden" en el sistema penal.

Caso Vicentín

El principal tema de debate por estos días reside en la decisión del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Alberto Fernández, quien determinó la expropiación de la empresa cerealera Vicentín. En ese sentido, Zaffaroni aseguró: "La expropiación está prevista en la Constitución Nacional, está legislada, tiene sus normas, sus pasos. Debe intervenir el Tribunal de Tasaciones, la expropiación se le paga a la empresa y se le paga lo que corresponde".

"Esta es una empresa -por Vicentín- que es central en la actividad agroexportadora, se le dio un crédito absolutamente irregular, no es una empresa de un empresario al que le ha ido mal, se llevaron dinero al exterior, dinero que es de todos", aseveró. "¿A un ladrón que robo, le vamos a seguir dando dinero para que siga administrando?", concluyó el ex juez.