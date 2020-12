Mientras la investigación sobre las condiciones en que estaba Diego Maradona al momento de morir recién empieza, hay muchos trascendidos, hipótesis y opiniones de personas que fueron allegadas de alguna manera al ex futbolista fallecido el 25 de noviembre.

Verónica Ojeda se presentó en representación del hijo de ambos, Dieguito Fernando, como querellante en la causa. Su pareja y abogado, Mario Baudry, reveló este miércoles el pedido que le hizo e insistió en que la causa de la muerte fue por "abandono de persona".

"Dieguito está triste, llora todas las noches", aseguró el letrado a los medios. Y agregó: "Verónica me dijo que no le interesa la plata, lo que le interesa es que cuando su hijo sea grande y le pregunte qué le pasó a su papá poder explicarle y que él cierre su ciclo de vida".

En cuanto a la investigación sobre la causa de la muerte de Maradona, Baudry argumentó: "Tuvo un golpe y no se le trató, no se le dio la medicación que se le tenía que dar para el corazón y no se hizo ningún estudio en lo que se comprometió en el acta cuando salió de la Clínica Olivos. Hubo negligencia", manifestó. Luego, concluyó: "A Diego lo dejaron morir".

Ojeda declaró este lunes como testigo durante cinco horas ante los fiscales que investigaban las circunstancias en las que murió el astro del fútbol y aportó datos sobre lo que vio en sus últimas visitas a la casa donde estaba alojada su ex pareja antes de fallecer.

"Fue una declaración muy extensa. Aportó datos sobre la anterior internación domiciliaria de Diego, le preguntaron lo que ella vio, quién la dejaba entrar a la casa y quién no, quién la llamaba para decirle que él no la quería recibir y después Diego la llamaba para preguntarle por qué no había ido", explicó Baudry.