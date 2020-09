Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

"Somos las víctimas y a la vez presas de una larga espera, quisiera que el fiscal se mueva y comience el juicio. No puede ser que esté libre el policía que disparó, si a mí el fiscal me dijo que era el asesino de mi hijo". La que habla es María del Carmen Peche, mamá de Diego Roda, un comerciante asesinado a balazos en la localidad bonaerense de Ituzaingó, cuando la policía perseguía a delincuentes, hace cuatro años.

Los reiterados pedidos ante una dilatada investigación judicial llevan a la familia a concentrarse este jueves desde las 10 de la mañana en frente a los tribunales de esa localidad. "Lamentablemente, en la muerte de mi hijo está metida la policía", explicó a este diario Peche, sobre aquella historia oscura que comenzó exactamente en 2016, cuando a los 35 años y a quince días de haber sido papá, Diego fue asesinado de un balazo delante de su bebé y su mujer en la esquina de Lomas de Zamora y Saldán, al salir de la casa de sus suegros, en medio de una persecución policial a tres delincuentes que habían robado una camioneta.

De acuerdo con la investigación, en esas circunstancias se inició un tiroteo en el que Roda recibió cuatro balazos en la cabeza, en el tórax, en el brazo derecho y hombro derecho, mientras que su esposa fue baleada en una mano y el bebé quedó ileso. Roberto Tavolaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Ituzaingó, es quien quedó a cargo de la investigación y, después de mucha pelea familiar, imputó en la causa a los cuatro policías que participaron de la persecución y a los tres supuestos delincuentes en el marco ce la causa por "robo y homicidio".

"La inoperancia de Tavolaro es increíble, no se mueve. Él tiene todo, pero la causa está congelada" explicó a Crónica la mujer, que además confirmó: "Hablo todas las semanas con él, siempre me dice que falta poco, me dicen que por la cuarentena no se puede hacer nada, pero esto pasó hace cuatro años. Por eso, la marcha que organizamos es para preguntarle a la Justicia por qué frena la investigación".

"Después de dos años dieron vuelta la causa, el asesino tiene nombre y apellido, y eso efectivo. Nosotros lo sabemos y también la Justicia, que identificó a los involucrados que pertenecen a la Policía Local", dice la mujer, que desde entonces pelea con una causa que estuvo empantanada dos años, porque la propia fuerza de seguridad habría encaminado las pericias sobre la certeza de que el disparo que ultimó al verdulero lo realizó uno de los asaltantes. Algo que quedó descartado, pero dos años después.

"Ese día mi hijo se levantó a la una de la mañana y trabajó todo el día -recordó María del Carmen-. Diego era bueno, era una maravilla de persona, todos los que lo conocían lo recuerdan con mucho amor". Entre los recuerdos que la mujer guarda sobre el comerciante está que siempre quiso armar un hogar de chicos, "tenía un corazón tan grande que, cuando era estudiante, siempre me aparecía con un chico de la calle. Diego no era un ser para este mundo".

Pero el dolor crece mucho más al pensar en sus tres nietos, de 4, 15 y 24 años: "El más chico, Pedrito, que en ese momento tenía 12 días, hoy pregunta por su papá". "Fernando Grane, con siete meses de servicio, fue quien asesinó a mi hijo; quiero justicia por Diego y mi familia", concluyó María del Carmen, que además confirmó: "Ese mismo policía tuvo una pelea callejera y le pegó cuatro tiros a otro joven que está vivo de milagro".

Por eso, desde las 10, ella y los amigos de Diego se reunirán en la fiscalía de Ituzaingó, ubicada en la calle Brandsen 3346.