La arquitectura del Reino Unido suele presentarse al mundo como un bloque monolítico e inalterable. Sin embargo, detrás de la fachada de su monarquía y su peso internacional se esconde un Estado compuesto, edificado a lo largo de los siglos a través de la conquista militar, la asfixia económica, la religión y el pragmatismo político. Hoy, esa estructura cruje.

Las tensiones post-Brexit, las crisis económicas y el resurgimiento de los nacionalismos periféricos colocan sobre la mesa una pregunta histórica sobre si tiene los días contados el Reino Unido. Para entender por qué se quiere dividir el país en la actualidad y qué posibilidades reales existen de que eso ocurra, es indispensable mirar hacia atrás y comprender cómo se forjó este mapa a fuego y sangre, considerando los hitos clave de su historia territorial.

Una unión signada por la trampa, la espada y la tragedia

La unidad británica no nació de un pacto fraternal voluntario, sino de un largo y asimétrico proceso de subordinación a Londres que dejó cicatrices profundas en cada una de sus naciones constituyentes. Porque pirata se es hacia afuera y también hacia adentro.

Gales: El primer laboratorio de la dominación inglesa

Mucho antes de unificar formalmente la isla, Inglaterra convirtió a Gales en su primer gran laboratorio de expansión territorial y control institucional. Dividida históricamente en un mosaico de principados independientes y protegida por una geografía montañosa, la sociedad galesa resistió durante siglos bajo sus propias leyes ancestrales.

El punto de inflexión llegó a finales del siglo XIII bajo el reinado de Eduardo I, quien aplastó militarmente la resistencia local, decapitó el liderazgo de los príncipes galeses e inauguró una implacable política de ingeniería militar coronada por un imponente anillo de piedra conformado por una red de castillos estratégicos. Posteriormente, mediante las Leyes de Gales promulgadas entre 1535 y 1542, la dinastía Tudor abolió el sistema legal nativo y unificó la administración con Westminster, estableciendo el manual de asimilación que Londres replicaría en el resto de sus dominios.

Escocia: El error de Darién y la bancarrota que parió el Estado

A diferencia de Gales, el reino de Escocia mantuvo su independencia política hasta principios del siglo XVIII, aunque asfixiado por la miseria económica y excluido deliberadamente por las leyes comerciales de Inglaterra. En un intento desesperado por competir en el tablero global, los escoceses fondearon el ambicioso y desastroso Proyecto Darién entre 1698 y 1700, buscando fundar una colonia en el istmo de Panamá para conectar los océanos Atlántico y Pacífico.

La empresa terminó en una catástrofe humanitaria y financiera colosal debido a que las enfermedades tropicales diezmaron a las expediciones y el boicot secreto del rey inglés Guillermo III -quien prohibió a las colonias vecinas auxiliar a los escoceses- selló el fracaso. Con casi la mitad de la riqueza líquida del país evaporada y al borde de la bancarrota total, las élites de Edimburgo aceptaron la propuesta de Londres a través del Tratado de Unión de 1707, el cual disolvió el Parlamento escocés a cambio de un rescate financiero y el acceso legal al lucrativo imperio comercial inglés, dando nacimiento formal al Reino Unido.

Irlanda: La herida religiosa y la fractura insular

La incorporación de Irlanda constituyó el capítulo más trágico y fracturado de la unión británica. Tras la Reforma Protestante del siglo XVI, mientras Inglaterra adoptaba el protestantismo, Irlanda permaneció firmemente católica, convirtiendo las diferencias espirituales en un instrumento de control político. Sucesivas rebeliones fueron aplastadas con dureza -destacando las campañas de Oliver Cromwell- y se implementaron confiscaciones masivas de tierras entregadas a colonos protestantes mediante las plantaciones. La abolición del Parlamento irlandés y las Leyes de Unión de 1801 crearon formalmente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, aunque la promesa de integración igualitaria quedó vacía y la indiferencia de Londres ante catástrofes humanitarias como la Gran Hambruna de la patata entre 1845 y 1848 cimentó un profundo resentimiento.

Tras la sangrienta Guerra de Independencia, la isla se partió en 1921 cuando el sur católico logró su independencia como el Estado Libre Irlandés, mientras que los seis condados protestantes del norte decidieron permanecer bajo la soberanía británica, rebautizándose el Estado en 1927 como Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Siempre anhelaron la división

Siglos después de estas uniones forzadas o pragmáticas, las costuras del Estado británico sufren una presión inédita impulsada por factores estructurales y políticos contemporáneos. El impacto sísmico del Brexit actúa como el acelerador principal de las demandas separatistas, ya que Escocia e Irlanda del Norte votaron mayoritariamente por quedarse en la Unión Europea en el referéndum de 2016. Ver su permanencia europea suprimida por la voluntad de la mayoría inglesa generó una profunda brecha democrática, reavivando el argumento soberanista en Edimburgo y Belfast.

A esto se suma la crisis económica y la pérdida de peso global, donde el modelo centralizado en Londres ha demostrado ser ineficiente frente a las sucesivas crisis, el incremento de la desigualdad social y el deterioro de los servicios públicos, haciendo que las regiones periféricas perciban que Westminster prioriza los intereses del sur de Inglaterra en detrimento del desarrollo local.

En paralelo opera la cuestión identitaria y el descontento norirlandés, dado que en Irlanda del Norte el Brexit alteró los frágiles equilibrios del Acuerdo de Viernes Santo al imponer barreras aduaneras en el Mar de Irlanda, acercando económica y culturalmente a ambas partes de la isla e impulsando el debate latente sobre una posible reunificación irlandesa bajo un mismo Estado.

Este escenario se ve potenciado por el auge de los partidos nacionalistas como el Scottish National Party en Escocia y Plaid Cymru en Gales, los cuales han convertido la autodeterminación y la gestión propia en ejes centrales de sus plataformas, canalizando el descontento ciudadano hacia las estructuras del poder central.

¿Cuándo se rompe?

Evaluar la probabilidad real de que el Reino Unido se fragmente requiere distinguir entre los deseos políticos y la rigidez legal e institucional. En el caso de Escocia, que ya celebró un referéndum de independencia en 2014 donde el No ganó por un margen del 55% al 45%, el gobierno central en Londres tiene la potestad legal de vetar una nueva consulta y se niega sistemáticamente a autorizarla bajo el argumento de que se trató de un evento de una vez por generación, por lo que sin un referéndum legal aprobado por Westminster la vía independentista escocesa se encuentra temporalmente estancada en el plano institucional a pesar de que el deseo latente de la sociedad persiste.

Por otro lado, en el caso de Irlanda del Norte, el futuro institucional cuenta con un mecanismo legal preestablecido en el Acuerdo de Viernes Santo que obliga al ministro británico para Irlanda del Norte a convocar un referéndum de reunificación si percibe que una mayoría de la población norirlandesa desea unirse a la República de Irlanda. Aunque las encuestas muestran un crecimiento constante del republicanismo impulsado por los cambios demográficos, una mayoría clara aún no se ha consolidado de forma definitiva en las urnas.

Finalmente, respecto a Gales, aunque el nacionalismo galés ha crecido cultural y políticamente logrando discusiones históricas sobre autogobierno y fiscalidad, el independentismo formal cuenta con un respaldo electoral sustancialmente menor que en Escocia o Irlanda del Norte, vislumbrándose una separación a corto plazo como un escenario improbable.

El Reino Unido sobrevive hoy atrapado en su propia inercia histórica. Si bien una disolución inmediata no es un escenario garantizado debido a los severos candados legales que impone Westminster y a las complejidades económicas de separarse de un mercado común integrado, las fuerzas centrífugas que lo desgarran son más fuertes que nunca.

Las viejas heridas de Darién, la partición irlandesa y la asimilación galesa demuestran que las fronteras británicas nunca fueron eternas; hoy, en pleno siglo XXI, el fantasma de la fragmentación vuelve a recorrer las islas, amenazando con reescribir definitivamente el mapa de Europa.