El mundo en caos: de James Bond a la inteligencia artificial

Difícilmente la Inteligencia Artificial vaya a destruir el mundo. Pero es posible que un error humano de verificación y curaduría del trabajo hecho con IA, pueda hacerlo.

La actividad de inteligencia (no artificial, espionaje tradicional) esta alcanzando en Europa niveles de la Guerra Fría. Desde la invasión rusa a Ucrania, la actividad de grupos masivos de marroquíes en territorio español, la ubicación de tropas alemanas en Letonia, cerca de la frontera con la Bielorrusia aliada de Vladimir Putin, el rechazo de la Unión Europea a las actividad israelíes en Palestina; los espías recorren las capitales europeas como hace tiempo no se veía.

De hecho, la filtración de informes de inteligencia a la prensa son extremadamente recurrentes y esas grietas informativas ocurren cuando la producción de inteligencia es exageradamente abundante.

Y ahora, hay un elemento adicional: la Inteligencia Artificial. El problema es cuando se intenta usar la IA para producir inteligencia, y no cuando se usa como un instrumento mas que eficiente para analizar y cotejar inteligencia, siempre con la adecuada curaduría de expertos humanos.

De acuerdo a un informe de la CNN, jamás desmentido por las autoridades, las fuerzas armadas de Estados Unidos estuvieron a punto de iniciar una acción bélica de gran escala tras dar por válido un reporte de inteligencia militar completamente falso, redactado de forma automática por una IA. El incidente, encendió las alarmas en el Pentágono y puso en evidencia la extrema vulnerabilidad de las cadenas de mando, cuando dependen de algoritmos automatizados en escenarios de alta tensión.

El origen de la crisis se localizó en el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. Un analista militar utilizó una herramienta de inteligencia artificial para agilizar la redacción y síntesis de un documento de rutina. Sin embargo, el software sufrió una "alucinación", un error donde la IA genera datos falsos con absoluta apariencia de veracidad, e inventó que un buque de carga chino transportaba componentes nucleares con destino directo a Irán.

La gravedad de la supuesta filtración provocó una respuesta en cadena instantánea. El ejército estadounidense activó de inmediato sus protocolos de combate: movilizó aeronaves y alistó a unidades de tropas de élite para interceptar y abordar de forma agresiva la embarcación en aguas internacionales.

La operación militar, que habría desatado una crisis diplomática y militar sin precedentes entre Washington, Pekín y Teherán, se detuvo "en el último minuto". Una revisión manual exhaustiva llevada a cabo por altos funcionarios de control, detectó las inconsistencias del reporte original y confirmó que la supuesta amenaza atómica era un invento de la IA. Curaduría tardía, pero curaduría al fin.

La actividad de inteligencia es artesanal. La IA puede ayudarte diciéndote la mejor manera de arreglar una cañería, pero no puede reparar con sus manos el drenaje. La inteligencia la llevan a cabo personas en el terreno, recopilan, relacionan y establecen parámetros. Luego por cierto, los instrumentos de las nuevas tecnologías deben ser usados para sistematizar con mayor velocidad, pero nada está exento de revisión.

La tensión por el uso de estas tecnologías no corre en un solo sentido. Paralelamente a este incidente, la firma de seguridad tecnológica Anthropic denunció que actores de ciberespionaje vinculados directamente al gobierno de Irán, han estado utilizando sus modelos comerciales de IA avanzada (específicamente la plataforma Claude) para fines bélicos.

De acuerdo con el reporte de la empresa, los agentes iraníes emplearon la IA con dos propósitos críticos: el rastreo marítimo, buscando monitorear y triangular los movimientos de los buques de guerra de la Armada estadounidense en tiempo real; y la ciberdefensa, analizando sistemas informáticos enemigos occidentales para identificar vulnerabilidades explotables.

Aunque Anthropic confirmó haber detectado y bloqueado las cuentas involucradas en estas operaciones, el caso demuestra que los adversarios de Occidente ya asimilaron las herramientas de automatización de consumo masivo para potenciar sus aparatos de inteligencia.

El informe oficial de la empresa titulado "Detecting and countering misuse of AI: September 2026", detalla cómo su modelo de lenguaje avanzado, Claude, fue utilizado por espías tecnológicos iraníes. La investigación, liderada por el equipo de Inteligencia de Amenazas de la compañía, abarcó incidentes detectados entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

¿Como y para que usaron los iraníes a Claude? Múltiples funciones: 1. Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) automatizada. Se uso a Claude como un motor de correlación de datos públicos para acelerar tareas de espionaje que normalmente requerirían semanas de análisis humano; 2. Raspado de listas de personal militar: Utilizaron el modelo para procesar descripciones y pies de foto de imágenes militares públicas publicadas por las fuerzas armadas estadounidenses. Con ello, extrajeron y estructuraron listas con nombres de personal en servicio activo; 3.Interrogación de imágenes satelitales: Los atacantes generaron scripts (código informático) a través de Claude para automatizar consultas a proveedores de imágenes satelitales comerciales, permitiendo rastrear el posicionamiento físico de los barcos de guerra de la Armada de EE. UU.; 4.Monitoreo de señales transpondedoras: Emplearon la IA para compilar e identificar códigos de transpondedores de aeronaves y buques, mapeando movimientos en tiempo real en la región del Medio Oriente; 5. Creación de "Manuales de Objetivos" (Targeting Handbooks), una vez consolidados los datos de ubicación, los agentes de inteligencia usaron a Claude para sintetizar información táctica; 6. Aanálisis de vulnerabilidades técnicas: Generaron perfiles detallados sobre los sistemas informáticos integrados en las embarcaciones de EE. UU. El foco de las consultas estuvo en encontrar fallos conocidos en satélites de comunicaciones marítimas y equipos de control industrial (SCADA) a bordo. 6.Recomendaciones de ataque: El modelo organizó la información recopilada en guías estructuradas con recomendaciones directas para la fijación de objetivos tácticos contra las fuerzas navales; 6. Operaciones de Influencia: El informe también expone que tres cuentas asociadas al aparato estatal de Irán explotaron las capacidades de generación de texto de Claude para campañas de desinformación 7.Suplantación de Think Tanks occidentales: El software generó artículos de opinión, análisis geopolíticos falsos y propaganda atribuyendo falsamente la autoría a prestigiosas instituciones occidentales como el CSIS (Center for Strategic and International Studies), la Institución Brookings y la Corporación RAND para dotar de legitimidad a sus narrativas en el marco del conflicto; 8. Desarrollo de Plataformas de Vigilancia Doméstica: A nivel interno, agentes de seguridad de Irán abrieron cuentas independientes en la plataforma de Anthropic para diseñar infraestructura de control social; 9. Lector de patentes y rastreo móvil: Utilizaron asistencia de código de la IA para construir un software doméstico que combinaba el reconocimiento automático de matrículas vehiculares con la interceptación de identificadores de dispositivos móviles; 10.Análisis de redes sociales: Lograron procesar más de 155,000 publicaciones en la red social X (Twitter) para perfilar a miles de ciudadanos disidentes iraníes.

Todos los usos que Anthropic dice que los iraníes hicieron de su herramienta de IA son correctos, en el sentido que un país militar y económicamente infinitamente menos poderoso que su rival, consiguió herramientas sin las cuales no hubiese podido hacerle frente. E incluso si mediante su uso hubiese cometido errores graves, el régimen iraní no responde ante su sociedad y es considerado un paria mundial, de modo que pocas cosas vulnerarían esa imagen.

Pero las potencias como los EEUU, cuna de los derechos humanos y la democracia, están mucho mas expuestos ante los peligros de un error de cálculo tecnológico, que se magnifican al analizar la capacidad de respuesta real en el terreno de juego.

La tecnología y especialmente la IA, es un instrumento extraordinario como auxilio en toda actividad, incluso en los conflictos bélicos, pero no deja de ser eso, un instrumento. Mientras los espías recorren Londres, París y Roma en busca de esa información sustancial para la supervivencia de occidente, una IA sistematiza los datos que obtienen y los contextúa, siempre bajo una estricta revisión humana, si queremos sobrevivir.