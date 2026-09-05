Europa en guerra: ya no es fría, ahora es híbrida

El supuesto intento de ataque con drones cargados con explosivos contra el aeropuerto de Leipzig/Halle, ocurrido el 4 de agosto y atribuido formalmente por Alemania a Rusia, amenaza con convertirse en mucho más que un episodio de sabotaje. Berlín sostiene que las investigaciones policiales, los elementos encontrados en el lugar y la información de inteligencia permiten concluir que Moscú estuvo detrás de la operación. Rusia rechaza la acusación, califica las pruebas de fabricadas y advierte que responderá a las medidas alemanas.

En apenas unas horas, un incidente que durante semanas había permanecido bajo investigación pasó a ocupar el centro de la relación entre Rusia, Alemania y la Unión Europea.

El caso tiene una particularidad que explica su gravedad. Leipzig/Halle no es un aeropuerto cualquiera. Es uno de los principales centros de carga de Alemania y cumple una función logística relevante en el abastecimiento y apoyo a Ucrania. Allí operan aeronaves de transporte ucranianas y también tiene actividad vinculada con el transporte estratégico de la OTAN hacia el flanco oriental de la alianza. El dron con explosivos fue localizado cerca de una aeronave de carga ucraniana y pudo ser neutralizado antes de que provocara una tragedia.

El episodio llega, además, cuando la relación entre Europa y Rusia acumula una cantidad de puntos de fricción que no tiene precedentes desde el final de la Guerra Fría. Ucrania constituye el núcleo de todos ellos. La invasión rusa transformó la política europea de seguridad, convirtió a Moscú en la principal amenaza militar percibida por buena parte del continente y llevó a los gobiernos europeos a financiar, armar y entrenar a las fuerzas ucranianas. Desde la perspectiva rusa, Europa dejó de ser un actor externo al conflicto y pasó a formar parte del esfuerzo occidental destinado a impedir una victoria rusa.

Esa percepción alimenta un círculo de acción y reacción cada vez más difícil de detener. Europa aumenta su apoyo militar a Kiev porque considera que la seguridad del continente está en juego. Rusia interpreta ese apoyo como una participación indirecta de los países europeos en la guerra y eleva la presión sobre ellos. La respuesta europea consiste entonces en nuevas sanciones, más gasto militar, mayor cooperación con Ucrania y un reforzamiento de las fronteras orientales. Moscú interpreta esas medidas como una nueva amenaza y vuelve a responder.

El resultado es que la guerra de Ucrania ya no puede entenderse exclusivamente como un conflicto entre Rusia y Ucrania. Se ha convertido en el centro de una confrontación estratégica entre Rusia y un bloque occidental en el que Europa tiene un papel cada vez más importante.

La guerra que no se declara

La dimensión más novedosa de esta confrontación es la llamada guerra híbrida. En los últimos años, los gobiernos europeos han denunciado una creciente combinación de sabotajes, espionaje, ciberataques, incendios provocados, campañas de desinformación, interferencias electrónicas, operaciones de influencia y ataques contra infraestructura crítica que atribuyen a Rusia o a agentes vinculados con Moscú.

La lógica de la guerra híbrida es precisamente evitar el umbral de una guerra convencional. No se trata necesariamente de lanzar misiles contra una capital europea, sino de generar costos, incertidumbre, miedo y desorganización sin proporcionar al adversario un motivo evidente para responder militarmente.

Europa acusa a Rusia de haber desarrollado este tipo de operaciones para debilitar el respaldo occidental a Ucrania y poner a prueba la capacidad de reacción de los gobiernos europeos. Moscú, por su parte, niega las acusaciones o las presenta como parte de una campaña política occidental destinada a justificar nuevas sanciones y el aumento del gasto militar.

Leipzig introduce una diferencia cualitativa. Si las conclusiones alemanas son correctas, ya no se estaría hablando solamente de espionaje, interferencia o sabotaje, sino de una operación con explosivos ejecutada en territorio alemán. Berlín considera que el conjunto de las pruebas muestra que agentes vinculados con el Estado ruso estuvieron detrás del intento.

La Unión Europea ha adoptado una lectura particularmente dura. La alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó que el episodio tiene todas las características del terrorismo patrocinado por un Estado. Esa definición política marca un salto importante respecto de la manera en que Europa venía describiendo las operaciones híbridas rusas.

Alemania cambia de posición

El caso adquiere una dimensión todavía mayor porque Alemania es uno de los países europeos que más profundamente modificaron su relación con Rusia después de la invasión de Ucrania.

Durante décadas, Berlín había construido una relación económica estratégica con Moscú. El gas ruso ocupaba un lugar central en el modelo energético alemán y el comercio bilateral constituía uno de los pilares de la política alemana hacia Rusia. La idea de que una interdependencia económica creciente podía contribuir a estabilizar la relación entre ambos países fue durante años uno de los principios de la política exterior alemana.

La guerra destruyó ese modelo. Alemania redujo drásticamente su dependencia energética de Rusia, incrementó su apoyo militar a Ucrania y pasó a defender una posición mucho más dura frente a Moscú. El gobierno de Friedrich Merz ha profundizado todavía más ese giro y ha respaldado incluso el suministro de armas de mayor alcance a Ucrania.

Por eso, para Berlín, un ataque contra Leipzig no es simplemente un problema policial. Es una cuestión de seguridad nacional.

La respuesta alemana fue inmediata. Berlín anunció el cierre del consulado general ruso en Bonn, el fin de determinadas actividades del Russian House en Berlín y nuevas restricciones y controles vinculados con ciudadanos rusos. También anunció que buscará nuevas medidas dentro del marco europeo.

Moscú respondió convocando al encargado de negocios alemán y calificando las acusaciones de completamente fabricadas. El Kremlin también advirtió que responderá a las medidas adoptadas por Berlín.

La lógica de represalias diplomáticas vuelve así a parecerse a la de la Guerra Fría: cierre de instituciones, expulsiones, restricciones, acusaciones de espionaje y respuestas simétricas.

El problema militar y el fantasma de la OTAN

El otro gran punto de tensión es potencialmente militar. Rusia y la OTAN no están formalmente en guerra, pero sus fuerzas están cada vez más próximas y sus actividades militares están directamente condicionadas por el conflicto ucraniano. La entrada de Finlandia y Suecia en la alianza atlántica amplió todavía más la frontera entre Rusia y la OTAN.

Polonia y los países bálticos consideran que Rusia representa una amenaza directa. Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania están reforzando sus capacidades defensivas, mientras Varsovia incrementa fuertemente su gasto militar. Para estos países, la guerra de Ucrania demuestra que una Rusia victoriosa podría representar un peligro mayor para el resto de Europa.

Moscú interpreta exactamente el proceso contrario. El fortalecimiento militar de Polonia, la ampliación de la OTAN y la presencia creciente de fuerzas occidentales cerca de sus fronteras son presentados por el Kremlin como evidencia de que Rusia está siendo cercada.

El problema es que este mecanismo produce una espiral de seguridad. Europa se arma porque teme a Rusia. Rusia se rearma porque percibe el rearme europeo como una amenaza. Europa interpreta el rearme ruso como una confirmación de sus temores y vuelve a incrementar sus capacidades militares.

En ese contexto, cualquier incidente adquiere una dimensión mayor. Un dron que entra accidentalmente en territorio de un país de la OTAN, un misil que cruza una frontera o una operación de sabotaje que provoca víctimas pueden transformar una guerra híbrida en una crisis militar. La pregunta fundamental pasa a ser dónde se encuentra el límite.

Energía: el arma que cambió de manos

La energía constituye otro de los grandes frentes de conflicto. Durante años, Rusia tuvo en el gas una herramienta extraordinariamente poderosa de influencia sobre Europa. Alemania y otros países europeos dependían de los suministros rusos y esa interdependencia condicionaba sus decisiones estratégicas.

La invasión de Ucrania modificó completamente el escenario. Europa comenzó a buscar proveedores alternativos, desarrolló nuevas infraestructuras y redujo su dependencia del gas ruso.

Para Rusia, la pérdida del mercado europeo significa perder una fuente histórica de ingresos y una herramienta política. Para Europa, el proceso implica costos económicos y la necesidad de construir una estructura energética más diversificada.

La batalla energética, por lo tanto, también forma parte de la guerra económica. Europa intenta reducir la capacidad rusa para financiar la maquinaria militar. Rusia intenta demostrar que puede sobrevivir a las sanciones y reemplazar el mercado europeo con China, India y otros compradores.

Las sanciones y el conflicto por los activos rusos

Las sanciones constituyen otro frente de confrontación. La Unión Europea ha aprobado sucesivos paquetes contra individuos, empresas, bancos, sectores estratégicos y componentes del complejo militar ruso. El objetivo es limitar la capacidad de Moscú para financiar la guerra y producir armamento.

Pero existe una discusión todavía más sensible: qué hacer con los activos rusos congelados en Europa. Congelar un activo no equivale jurídicamente a confiscarlo. La posibilidad de utilizar esos fondos para financiar a Ucrania plantea enormes interrogantes legales, financieros y políticos. Para los gobiernos europeos, existe una lógica evidente: Rusia debería contribuir a pagar el costo de la destrucción que ha provocado. Para Moscú, una confiscación constituiría un precedente gravísimo y una agresión económica que justificaría represalias.

El debate, por lo tanto, amenaza con convertirse en otro punto de ruptura entre Rusia y Europa.

El flanco oriental y el temor a una extensión de la guerra

Mientras Leipzig concentra la atención en Alemania, el flanco oriental europeo vive su propia escalada. Los países bálticos, Polonia, Finlandia y otros Estados cercanos a Rusia observan la guerra desde una perspectiva diferente a la de Europa occidental. Para ellos, la distancia geográfica con el conflicto es mínima y la posibilidad de que la confrontación se extienda no es una hipótesis abstracta.

El temor europeo no necesariamente consiste en que Rusia vaya a lanzar inmediatamente una invasión convencional contra otro país de la OTAN. El problema es que una campaña híbrida puede generar presión sin necesidad de una guerra abierta.

Drones, sabotajes, ataques informáticos, incendios, interferencias en comunicaciones o GPS y operaciones de inteligencia pueden convertirse en instrumentos para medir la capacidad de reacción occidental.

La estrategia puede tener además un objetivo político: comprobar hasta dónde está dispuesta a llegar Europa para defenderse y cuánto tiempo puede mantener su unidad.

La batalla por la política europea

Aquí aparece otro aspecto decisivo. Rusia no necesita necesariamente derrotar militarmente a Europa para obtener una ventaja estratégica. Puede ser suficiente con debilitar la cohesión política del continente.

El apoyo a Ucrania tiene un costo económico. El rearme implica mayores presupuestos militares. La ruptura con la energía rusa tuvo consecuencias económicas. Las sanciones generan efectos sobre empresas y consumidores europeos. Y la prolongación de la guerra alimenta el cansancio social.

Todo ello abre espacio para una pregunta políticamente explosiva: ¿hasta cuándo debe Europa pagar el costo de la confrontación con Rusia? Esa discusión atraviesa prácticamente todos los países europeos y puede convertirse en un factor electoral.

En Alemania, el episodio de Leipzig adquiere además una dimensión interna particularmente delicada porque ocurre en medio de una fuerte polarización política y pocos días antes de una elección regional en Sajonia-Anhalt en la que la AfD, partidaria de una relación más cercana con Rusia, aparece con fuerza en las encuestas.

De esta manera, un ataque atribuido a Rusia puede terminar produciendo exactamente uno de los efectos que Europa teme: una discusión interna sobre el costo de enfrentarse a Moscú.

Leipzig como punto de inflexión

Por eso el significado de Leipzig excede ampliamente al aeropuerto. Hasta ahora, la estructura básica de la guerra podía describirse como una confrontación en la que Rusia atacaba a Ucrania mientras Europa respaldaba a Kiev desde fuera del campo de batalla.

El supuesto ataque de Leipzig introduce una nueva posibilidad: que Rusia esté intentando llevar directamente al territorio europeo algunos de los métodos utilizados en la guerra híbrida.

La diferencia es enorme. Un sabotaje informático puede provocar pérdidas millonarias, pero no necesariamente genera una respuesta militar. Un incendio provocado puede ser interpretado como un acto criminal. Una operación de espionaje puede responderse con expulsiones diplomáticas.

Pero un dron cargado de explosivos encontrado junto a una aeronave ucraniana en un aeropuerto alemán plantea una pregunta mucho más grave: ¿qué ocurre si la próxima vez el dispositivo explota? Ese es el verdadero problema del caso Leipzig.

Una frontera cada vez más difícil de definir

La frontera entre guerra y paz se vuelve cada vez más difícil de establecer. Un ataque cibernético puede paralizar una infraestructura energética. Un sabotaje puede dejar sin electricidad a una región. Un dron puede amenazar un aeropuerto. Una operación de desinformación puede intentar alterar una elección. Un ataque contra una instalación militar puede producir víctimas.

Ninguno de esos episodios necesariamente activa automáticamente una respuesta militar colectiva. Pero su acumulación puede cambiar la percepción estratégica.

Europa está entrando así en una zona gris en la que la confrontación con Rusia existe sin que exista formalmente una guerra entre ambas partes. Y esa zona gris puede ser precisamente el objetivo de la guerra híbrida: generar presión suficiente para producir daños, miedo y divisiones, pero mantener la violencia por debajo del nivel que obligaría a una respuesta militar directa.

Tres caminos posibles

El primer escenario es el de la contención. Alemania, la Unión Europea y la OTAN pueden responder con sanciones, expulsiones diplomáticas, controles de seguridad y protección reforzada de infraestructura crítica, evitando cualquier respuesta militar directa. Es la alternativa que permitiría mantener la confrontación dentro del terreno diplomático y económico.

El segundo escenario es una escalada de la guerra híbrida. En ese caso podrían aumentar los sabotajes, ciberataques, operaciones de espionaje, drones, interferencias y acciones contra infraestructura crítica. Europa respondería reforzando sus servicios de inteligencia, sus defensas aéreas y la seguridad de aeropuertos, centrales eléctricas, redes ferroviarias y sistemas de comunicación.

El tercer escenario es el más peligroso: que una operación híbrida provoque muertos en un país de la OTAN o que un incidente militar cruce accidentalmente una frontera. En ese momento la cuestión dejaría de ser cómo sancionar a Rusia y pasaría a ser cómo responder militarmente sin desencadenar una guerra abierta con una potencia nuclear. Ese es el umbral que todos los actores intentan evitar.

La nueva relación entre Europa y Rusia

Leipzig llega, entonces, en el peor momento posible. Europa y Rusia ya están enfrentadas por Ucrania, las sanciones, la energía, los activos congelados, el rearme europeo, la expansión de la OTAN, el espionaje, los ciberataques, los sabotajes y la disputa por la influencia política dentro de las sociedades europeas.

El supuesto ataque con drones no crea ninguna de esas tensiones. Las concentra. Por eso puede convertirse en un punto de inflexión. Si las conclusiones alemanas son confirmadas y Moscú efectivamente estuvo detrás de la operación, Europa tendrá que asumir que la guerra híbrida rusa ha cruzado una frontera nueva: el territorio de la Unión Europea puede convertirse directamente en escenario de operaciones destinadas a golpear el apoyo europeo a Ucrania.

Si, por el contrario, la evidencia pública no consigue convencer a todos los gobiernos europeos, Leipzig abrirá otra batalla, igualmente importante: la disputa sobre las pruebas, la atribución y el riesgo de que Europa responda a una acusación que Moscú considera una provocación.

En ambos casos, el resultado es el mismo: la relación entre Rusia y Europa entra en una etapa todavía más peligrosa. La cuestión ya no es solamente si Europa está en guerra con Rusia, la pregunta es cuánto tiempo puede mantenerse una confrontación en la que todos los actores utilizan herramientas de guerra sin cruzar formalmente el límite de la guerra. Leipzig puede ser recordado, precisamente, como el momento en que esa frontera comenzó a volverse mucho más difícil de distinguir.

*Director de Relaciones Institucionales de Grupo Crónica