La falsa ilusión del ballotage

Hay una imagen que se repite en América Latina: dos candidatos frente a frente, separados por pocos puntos, mientras una multitud de votantes se reparte entre opciones que ya no consiguen representar a una mayoría clara. Las elecciones de los últimos dos años no dibujan un continente homogéneamente inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha. Dibujan algo más complejo: sociedades partidas, sistemas políticos fragmentados y presidentes que, en muchos casos, llegan al poder con una porción relativamente pequeña del electorado.

El fenómeno aparece con particular claridad cuando se observan los resultados de primera vuelta. En Perú, Keiko Fujimori fue la candidata más votada en 2026, pero obtuvo apenas 17,19%. Roberto Sánchez quedó segundo con 12,04% y Rafael López Aliaga tercero, con 11,91%. Ningún candidato consiguió siquiera una quinta parte de los votos. La elección fue, en esencia, una carrera entre múltiples minorías.

Bolivia ofreció otro ejemplo de fragmentación. Rodrigo Paz consiguió 32,06% en la primera vuelta y Jorge Quiroga 30%. Samuel Doria Medina alcanzó casi 20%. La segunda vuelta terminó inclinándose hacia Paz, que obtuvo alrededor del 54,5%, pero el dato decisivo estaba ya en la primera elección: dos candidatos concentraban poco más del 60% entre ambos, mientras una parte considerable del electorado buscaba alternativas y Paz llegaba al poder por una legitimidad compleja de analizar.

Chile mostró una dinámica todavía más reveladora. Jeannette Jara ganó la primera vuelta con aproximadamente 26,8%, seguida por José Antonio Kast, con 23,9%. Pero detrás de ellos aparecieron Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Los candidatos identificados con la derecha reunieron, en conjunto, una proporción de votos muy superior a la obtenida individualmente por Kast. En el balotaje, esa dispersión se transformó en una mayoría contundente: Kast terminó imponiéndose con cerca del 58%.

Es una de las claves para entender la política latinoamericana actual: el resultado de una segunda vuelta puede ocultar la magnitud de la fragmentación que existía apenas unas semanas antes.

Del voto fragmentado al balotaje polarizado

Ecuador fue otro caso paradigmático. En la primera vuelta de 2025, Daniel Noboa obtuvo 44,17% y Luisa González 44%. Apenas unas décimas separaron a los dos candidatos. El resto del electorado quedó distribuido entre otras fuerzas, pero ninguna consiguió alterar el duelo. En la segunda vuelta, Noboa amplió considerablemente su ventaja y ganó con 55,63% frente al 44,37% de González.

La paradoja es evidente: un país puede presentarse ante el mundo como dividido entre dos grandes bloques después de una segunda vuelta, cuando en realidad el primer turno había mostrado un electorado mucho más diverso. Y si se agrega a esto, los bajísimos niveles de popularidad actuales de Noboa, se comprende lo lábil del voto que incorporó en la segunda vuelta.

Colombia llevó esta lógica al extremo. En la primera vuelta de 2026, Abelardo de la Espriella obtuvo alrededor de 43,7%, mientras Iván Cepeda consiguió 40,9%. El duelo parecía definido, pero no resuelto. En la segunda vuelta, De la Espriella terminó ganando por un margen inferior a un punto: 49,67% contra 48,71%.

La diferencia de votos fue de aproximadamente 252.000 sufragios. El resultado revela hasta qué punto dos proyectos políticos pueden movilizar prácticamente a la mitad de una sociedad cada uno.

Colombia no es una excepción. Es, quizás, el ejemplo más gráfico de una tendencia regional: el poder presidencial se disputa cada vez más en electorados que no tienen un centro político estable.

Uruguay: la excepción que confirma la regla

Uruguay ofrece un contraste importante. En 2024, Yamandú Orsi obtuvo 43,86% en la primera vuelta, mientras Álvaro Delgado consiguió 26,82% y Andrés Ojeda 16,07%. La suma de las diferentes opciones opositoras permitió que el Frente Amplio llegara a la segunda vuelta como la fuerza más votada.

Orsi terminó ganando el balotaje con aproximadamente 49,8%, frente al 45,9% de Delgado.

El caso uruguayo demuestra que la fragmentación no necesariamente produce un giro hacia la derecha. Allí ocurrió lo contrario: el Frente Amplio volvió al gobierno. El país funciona como recordatorio de que hablar de una "ola derechista" latinoamericana puede resultar demasiado sencillo para describir un escenario mucho más cambiante.

Honduras y la ficción de las mayorías electorales

Honduras ofrece una variante que obliga a mirar con más cuidado el problema de las mayorías. En 2025, Nasry Asfura ganó con aproximadamente 40,27%, mientras Salvador Nasralla quedó prácticamente empatado, con 39,53%. La diferencia fue mínima, pero suficiente para definir la presidencia porque el sistema hondureño no contempla una segunda vuelta presidencial.

El resultado permite formular una pregunta incómoda: ¿es realmente una opción para construir mayorías políticas una segunda vuelta en la que los ciudadanos deben elegir entre dos candidatos que no necesariamente fueron su primera opción?

La segunda vuelta suele presentarse como el mecanismo capaz de transformar una elección fragmentada en una mayoría. Dos candidatos se enfrentan y uno de ellos obtiene más del 50% de los votos. Sobre el papel, parece una solución impecable: una sociedad dividida en la primera vuelta termina expresándose detrás de una alternativa mayoritaria en la segunda.

Pero esa mayoría puede ser, en buena medida, una ficción legitimatoria.

Quien votó por un tercer candidato en la primera vuelta no necesariamente cambia de convicción política cuando llega el balotaje. Muchas veces simplemente elige al candidato que considera menos malo, menos peligroso o más cercano a sus intereses. Su voto es válido, cuenta para construir la mayoría matemática y permite declarar ganador a uno de los dos contendientes. Pero eso no significa que se haya producido una adhesión política equivalente a la que expresó quien lo eligió desde el comienzo.

La diferencia no es menor. Una cosa es obtener la mitad más uno de los votos; otra, muy distinta, es construir una mayoría social capaz de sostener un programa de gobierno.

El problema se vuelve evidente después de la elección. El ciudadano que votó estratégicamente por un candidato en segunda vuelta puede retirar ese apoyo en cuestión de días. Una medida impopular, una crisis económica, un escándalo o una decisión que afecte sus intereses, puede evaporar rápidamente aquella adhesión que las urnas transformaron, durante unas horas, en una supuesta mayoría política.

El voto del balotaje, en ese sentido, puede ser mucho más frágil que la aritmética electoral que lo consagra. La segunda vuelta resuelve un problema institucional -quién debe gobernar cuando nadie consiguió una mayoría suficiente-, pero no necesariamente resuelve el problema político de fondo: cómo construir una mayoría estable en una sociedad fragmentada.

Honduras, al no tener segunda vuelta, deja visible aquello que el balotaje puede esconder. Asfura llegó al poder con cuatro de cada diez votos, una cifra que parece insuficiente si se la interpreta como respaldo social, pero que es perfectamente legítima si se la entiende como el resultado de una elección diseñada para resolverse en una sola instancia.

Los sistemas de segunda vuelta hacen algo diferente: convierten preferencias negativas, votos tácticos y acuerdos circunstanciales en una mayoría electoral. El candidato ganador puede pasar de obtener, por ejemplo, 30% o 40% en la primera vuelta a superar el 50% en la segunda. Pero esos diez o veinte puntos adicionales no necesariamente significan que millones de personas hayan abrazado su proyecto.

Significan simplemente que una parte del electorado prefirió ese candidato al otro. Y esa diferencia entre "te elijo" y "te prefiero antes que al otro" es fundamental para entender la fragilidad de muchas de las mayorías presidenciales latinoamericanas.

La segunda vuelta, entonces, no debería ser considerada automáticamente una fábrica de consensos. Es, sobre todo, un mecanismo para fabricar un ganador. Y en sociedades profundamente partidas, fabricar un ganador puede ser mucho más sencillo que construir una mayoría.

La derecha avanza, pero la historia es más compleja

Si se observan los gobiernos surgidos de las elecciones del período, aparece un dato indiscutible: la derecha y la centroderecha han obtenido más victorias que la centroizquierda. Ecuador eligió a Noboa. Bolivia a Paz. Chile a Kast. Honduras a Asfura. Perú a Fujimori. Colombia a De la Espriella.

Pero sería apresurado interpretar esos resultados como una conversión ideológica uniforme de América Latina. Los números de primera vuelta cuentan otra historia.

En Ecuador, Noboa y González prácticamente empataron. En Chile, Jara fue la candidata individualmente más votada. En Perú, ninguna opción superó el 18%. En Colombia, la diferencia entre derecha e izquierda fue mínima. En Uruguay ganó la izquierda. Lo que parece estar cambiando, entonces, no es simplemente qué extremo gana, sino la relación entre los ciudadanos y los partidos tradicionales y una participación del azar electoral: cuando alguien gana por menos de tres puntos porcentuales, pudo haber ganado cualquiera.

Durante buena parte del siglo XX, muchos países latinoamericanos estuvieron estructurados alrededor de partidos capaces de representar identidades políticas relativamente estables. Hoy esas identidades parecen agonizar o tal vez, ya fallecieron.

El votante puede cambiar de orientación rápidamente. Puede votar a la izquierda en una elección y a la derecha en la siguiente. Puede castigar al oficialismo sin abrazar plenamente a la oposición. Puede votar por un candidato radical en primera vuelta y por uno moderado en segunda. O, sencillamente, puede abstenerse.

Los resultados recientes muestran además una paradoja: la polarización política convive con la fragmentación electoral. No hay necesariamente dos grandes sociedades perfectamente organizadas alrededor de dos partidos. Hay, más bien, muchas sociedades dentro de cada sociedad. La primera vuelta las exhibe; el balotaje las obliga a elegir entre dos opciones.

Por eso las segundas vueltas pueden producir victorias amplias que no necesariamente representan consensos profundos. El 58% de Kast en Chile, el 55,6% de Noboa en Ecuador o el 54,5% de Paz en Bolivia son mayorías importantes, pero se construyeron sobre electorados que pocas semanas antes estaban mucho más divididos y pocas semanas después, se dividen nuevamente.

La fotografía de América Latina hacia 2026 es, por lo tanto, menos la de un continente dividido entre izquierda y derecha que la de un continente dividido dentro de sí mismo. Los resultados electorales permiten identificar una tendencia hacia la derecha en varios de los países que votaron recientemente, pero también muestran que esa tendencia convive con sociedades profundamente fragmentadas. Los márgenes estrechos de Honduras y Colombia, el empate de Ecuador, la dispersión peruana y la primera vuelta chilena son ejemplos distintos de un mismo fenómeno.

La pregunta que queda abierta no es solamente quién gana las elecciones. Es cuánto de la sociedad está realmente detrás de quien gana. En un continente donde cinco candidatos pueden repartirse una elección, donde dos rivales pueden terminar separados por menos de un punto y donde un presidente puede llegar al poder con poco más de un tercio de los votos en primera vuelta, ganar ya no significa necesariamente representar a una mayoría homogénea. Significa conseguir, en un escenario fragmentado, la combinación suficiente de votos para atravesar la línea de llegada.

Y esa puede ser la característica política más importante de la América Latina que está emergiendo: elecciones cada vez más competitivas, sociedades cada vez más partidas y presidentes que llegan al poder después de carreras electorales que se parecen menos a una consagración y más a una disputa cabeza a cabeza.