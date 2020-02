El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, advirtió que tomó personalmente la decisión de no invitar a representantes del gobierno venezolano a su asunción, que será el 1º de marzo próximo. También disparó contra Cuba y Nicaragua.

"No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión", afirmó el mandatario que reemplazará a Tabaré Vázquez.

Sin embargo, aclaró que su decisión no afectará el comercio con Venezuela, dado que la situación con ese país ya estaba "bastante complicada".

Además, Lacalle Pou anunció que a su asunción tampoco asistirán representantes de los gobiernos de Cuba y de Nicaragua. "Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y Estados, eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios", explicó.

"Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y violan los derechos humanos, entre otros países, en Venezuela", concluyó.