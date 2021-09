La mamá de Leo, el niño que fue asesinado por su padre argentino en Barcelona, mandó una carta al elDiario.es para hacerla pública, antes de saber de la muerte de su ex Martín Ezequiel Álvarez Giaccio

"Soy la madre de Leo, el niño de dos años que fue asesinado por su padre en el Hotel Concòrdia de Barcelona la noche del 24 de agosto del 2021", comenzó la mujer de quien se mantiene su identidad en reserva.

"Desde ese día he sentido un dolor extremadamente profundo, más de lo que cualquier persona pueda llegar a imaginar, además del trauma que he sufrido. A pesar de eso, he sentido también el calor humano, el apoyo, la implicación y he sido arropada por múltiples personas, profesionales e instituciones"

"No me rendiré hasta hacer justicia para mi hijo y para mí, aguantaré hasta el final. Confío plenamente en la justicia para conseguir encontrar al asesino de mi hijo allá dónde se encuentre y poder seguir el proceso judicial y poder hacer mi duelo", afirma la mamá de Leo sin llamar por su nombre a su ex.

"Todas las familias podrán comprender el inmenso amor hacia un hijo y lo terrible de su pérdida. Es por ello que quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que habéis colaborado en la búsqueda, en todo el apoyo que contribuye a mi estado emocional, os mando todo mi afecto y os pido que sigáis perseverando, ayudando al máximo posible para que se encuentre al autor de este crimen"

"Estoy en una situación compleja a nivel de seguridad, por lo que pido el máximo respeto para la investigación y para proteger mi integridad. Cuando pueda, atenderé a todas las cuestiones necesarias pero ahora necesito un espacio para mí", escribió cuando el acusado estaba vivo y se temía que fuera por ella.

"Sé que son muchas las personas que habéis lanzado mensajes de cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Os lo agradezco de corazón, especialmente a todas aquellas madres que han sufrido también el inmenso dolor de la violencia vicaria", continúa haciendo referencia a lo que en Argentina se llama femicidio vinculado, es decir matar lo más querido de la mujer con el objetivo de dañarla.

"Cuando recupere las fuerzas me sumaré a vosotras para conseguir un mundo más justo en el que las mujeres y los niños también podamos vivir en paz y libertad", finalizó la mamá.