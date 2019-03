El apagón no da tregua a Venezuela y mientras las hipótesis y las acusaciones siguen en ascenso, medios yanquis aseguraron que los responsables del incendio de un camión con ayuda humanitaria en la frontera, el pasado 23 de febrero pasado, fueron manifestantes antichavistas.

Por su parte, el autoproclamado presidente, Juan Guaidó, convocó a una marcha para hoy, en protesta por el corte del suministro eléctrico. El diario The New York Times aseguró, en base a videos, que el camión no fue prendido fuego por los militantes chavistas, sino que fue un opositor el que lanzó la bomba molotov que desató el incendio tras rebotar en efectivos antidisturbios.

Después de días escondido, sale a burlarse del dolor, de la muerte de niños y enfermos, de una crisis producto de la corrupción y la indolencia.



¡Y se atreve a llamar "asueto" a nuestro duelo!



Mañana a las 3 de la tarde todos a la calle a gritar con brío que muera la opresión. — Juan Guaidó (@jguaido) 12 de marzo de 2019

Por su parte, Guaidó convocó a los venezolanos a movilizarse hoy, en repudio a la falta de energía y advirtió que "no hay una versión técnica de cómo solucionarán la crisis". "En cuatro días hemos retrocedido 100 años y debemos advertir que (por) la corrupción, la indolencia y la ineficiencia del régimen usurpador, todo apunta a que esta situación se va a agravar", siguió el autoproclamado presidente.

En ese marco, convocó al pueblo a movilizarse esta tarde: "Salgamos a las calles y avenidas más cercanas por la conquista de nuestros derechos. Será el principio de lo que luego se convertirá en una gran movilización nacional".