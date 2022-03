Gracias a los avances tecnológicos y la pandemia producida por el Coronavirus, la cantidad de personas que optan por estudiar en línea crece todos los años. No solo jóvenes sino también adultos son quienes eligen aprender desde la comodidad de sus casas y en el ambiente que prefieren.

Como el número de estudiantes está creciendo, decidimos crear este artículo, para que comprendas cuáles son las ventajas de estudiar virtualmente y conozcas 4 consejos que sin dudas te servirán a la hora de aprender.

Puedes sincronizar el estudio con otras obligaciones

La realidad es que ya no existe una edad máxima para llevar a cabo los estudios que queramos, pues puedes tener 50 años y sin embargo la profesión que tienes es probable que te obligue a actualizarte, aprendiendo técnicas nuevas que te permitirán desempeñarte mejor en tu empleo. Es por eso que los cursos virtuales son tan importantes, porque nos dan la posibilidad de sincronizar el estudio con nuestras obligaciones, tales como: la familia, el trabajo, etc.

La educación virtual lo que hace es facilitar la formación profesional y, además, manejar nuestros tiempos como creamos conveniente. En el caso de que tengamos empleos de muchas horas, podemos trabajar, descansar y luego dedicarle un rato al aprendizaje de nuevas habilidades. Quien maneja los tiempos de su vida eres tú.

Suele ser más barato

Para muchos, un factor determinante es la diferencia en cuanto a lo económico que existe entre cursar virtualmente y presencialmente. La formación online generalmente es más barata que la presencial, pues las academias son capaces de aprovechar mejor los recursos de los que disponen y, además, te ahorrarás los costos de trasladarte hacia el aula.

Si bien muchos cursos valen la pena, ten cuidado con aquellos que prácticamente los regalan ya que generalmente no son de gran calidad. Considera que los buenos cursos tienen precios elevados, pero a cambio adquirirás información muy valiosa.

Por ello, es recomendable buscar opiniones sobre los cursos de Coderhouse, por ejemplo, antes de comprar un curso en ese sitio.

Si no tienes una facultad cerca, estudia virtualmente

Esta es, probablemente, la mayor ventaja que existe de la educación virtual una plataforma de aprendizaje está apta para desarrollarse en cualquier sector del mundo, siempre y cuando tengas una computadora medianamente rápida y buena conectividad a internet. Si vives en una ciudad que no tiene una universidad de calidad, siempre puedes optar por hacer un curso virtual.

La oferta formativa es muy amplia

Si siempre tuviste el sueño de aprender una carrera pero no sabías dónde, basta con buscar en internet para saber si esa carrera online existe y cuánto cuesta. El nivel de oferta formativa disponible es realmente enorme, y podrás aprender desde robótica hasta a programar aplicaciones para ayudar al resto del mundo. Es obligatorio aprovechar los beneficios tecnológicos, pues no siempre estuvieron ahí.

Es necesario reflexionar acerca de lo afortunados que somos de vivir en esta época, pues tenemos a solo un click un complejo universo de conocimiento esperándonos. Investiga acerca de las Coderhouse reviews o de las opiniones que existen sobre sitios como Crehana, para que elijas la carrera que te guste en el mejor instituto educativo.

El ritmo lo marcas tú

Tradicionalmente, es normal que el ritmo de estudio sea el mismo desde hace mucho y no haya sido modificado ni un ápice del mismo, cosa que dificulta el aprendizaje pues no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. No obstante, la educación online se caracteriza por dar autonomía al alumno para hacer la carrera a su propio ritmo.

Solo tú eliges durante cuánto tiempo quieres estudiar y en qué momento del día. Si tienes una situación personal complicada o el trabajo te dificulta seguirle el ritmo a tus compañeros, podrás ajustar todos estos aspectos como quieras.

4 consejos imperdibles

A continuación conocerás 4 consejos que, de ponerlos en funcionamiento, te verás ampliamente beneficiado a la hora de afrontar tus estudios.

Aprende antes de aprender

Conocer con profundidad lo que estudias sin dudas mejorará tu rendimiento antes de empezar a estudiar, pues investigar sobre el tema quizá te brinda otra visión sobre ello. Si esta época tecnológica nos brinda la oportunidad de aprender acerca de casi todo, es necesario beneficiarse de esto.

Puedes utilizar vídeos, podcasts y blogs en los cuales abunda la información de buena calidad, algo que fomentará aún más el interés que tienes y aprenderás de una manera menos tediosa.

Haz ejercicios sobre lo aprendido

Para aprender correctamente, no basta con solamente prestar atención a las clases y tomar apuntes, sino que también es necesario realizar actividades para fijar la materia en nuestra mente.

Otra forma de comprender los contenidos, y probablemente es la mejor de todas, es llevando la teoría a la práctica. Si por ejemplo estudiar programación, trata de desarrollar alguna aplicación y fíjate en lo que estás fallando para hacer especial énfasis en ello.

Debes estar convencido de la carrera elegida

Si alguna materia de la carrera no te gusta, es lo más normal del mundo, no te preocupes por eso. Ahora, si son varias las que padeces, quizá sea momento de replantearte si elegiste la carrera adecuada. Aun así, en el caso de que estés 100% seguro de que te quieres recibir de lo que estudias, trata de poner todas tus energías en las materias que odias con el fin de aprobarlas rápidamente.

Procura no distraerte

Lamentablemente es algo muy común distraerse en una clase virtual ya que la computadora o el celular nos ofrece una cantidad de aplicaciones asombrosas que lo único que hacen es distraernos de nuestro propósito, y de ser realmente productivos. No sería tan extraño que, mientras el profesor habla, pienses en ver una película o jugar a algún videojuego.

Por ello, recomendamos que cuando estés utilizando internet, cierres la mayor cantidad de ventas posibles y te contengas de meterte en algún sitio que te impida investigar con mayor profundidad. El celular debe estar en modo avión o desconectado de internet, y toma las clases en lugares aislados de ruido.