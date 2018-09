La goleada en el debut de Diego Maradona como técnico de los Dorados de Sinaloa quedará en la historia, tanto como las lluvias torrenciales, los desbordes de ríos y las inundaciones que taparon con agua buena parte de la ciudad de Culiacán, incluso el estadio. Varias fueron las consecuencias del diluvio que cayó desde la madrugada de este jueves en el distrito del noroeste mexicano y que dejó al estadio Banorte, donde juegan los Dorados, convertido en una pileta, debido al desborde del río Humalla, a orillas del cual está el club.

El verde de la cancha casi no se veía, todo era agua. Las demás instalaciones también estaban inundadas, tanto que la práctica debió ser suspendida. En consecuencia, Diego, los jugadores y los hinchas quedaron muy preocupados por las condiciones en las que disputarán su próximo partido como locales.

Por eso, las autoridades del club intentaron llevar tranquilidad, ya que el siguiente encuentro en su cancha será el 29 de este mes, ante Leones Negros, por la segunda división de México, por lo que espera que todo vuelva a estar en excelente forma. Por otra parte, sus instalaciones se convertirán hoy en un centro de donaciones para colaborar con los damnificados.

Víctimas

Además de los problemas generados por el temporal a los Dorados, la terrible tormenta se cobró tres vidas: dos ancianas que fueron arrastradas por la corriente en plena calle y un hombre que recibió una descarga eléctrica fulminante. Esas crecidas también inundaron decenas de casas particulares, por lo que unas 90 personas debieron ser evacuadas.

"Tres señores andaban rescatando a las personas que nos quedamos varadas en nuestras casas, el agua nos llegaba hasta el pecho, mi esposo está muy preocupado por nosotros y me siento muy triste porque todo se mojó y no pude traerme a mi mascota conmigo porque no había espacio", lamentó una de las evacuadas, que está embarazada de cinco meses.

En tanto, la fuerte corriente se llevó varios autos con sus ocupantes adentro, mientras que las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles, al igual que la actividad en el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán.