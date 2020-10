El presidente estadounidense, Donald Trump, dio negativo al test de coronavirus (orthocoronavirinae), enfermedad que se le había detectado el 1 de octubre, y ya no contagia, dijo esta tarde el médico de la Casa Blanca, Sean Conley.



"El presidente resultó negativo durante varios días consecutivos y no es contagioso", dijo el profesional, mientras Trump se embarcaba en el Air Force One para ir a Florida y retomar la campaña electoral, reportó la agencia de noticias Ansa.



Trump había reaparecido el sábado último en un acto público después de dar positivo en coronavirus el primer día de este mes, y había asegurado desde el balcón de la Casa Blanca que se sentía "estupendamente".



"Me siento estupendamente", afirmó entonces, durante un acto en la Casa Blanca en el que apareció vestido con traje azul y sin barbijo, para dirigirse a los seguidores que lo vivaban desde los jardines de la residencia presidencial.

Después de que se le detectara la Covid-19, el mandatario debió ser internado en el hospital militar Walter Reed, donde sufrió algunas complicaciones en su estado de salud cuya magnitud no fue precisada por fuentes oficiales, sino que, por el contrario, por aquellas horas se conocieron informes contradictorios de boca de los principales colaboradores del presidente.



El domingo, Trump declaró que estaba lo suficientemente sano como para volver a la campaña electoral: "Soy inmune. El presidente está en muy buena forma para pelear las batallas", afirmó en una entrevista en Fox News.

La misma frase ("soy inmune") utilizó luego en su cuenta de Twitter, y la red social consideró que el mensaje había violado sus normas sobre la divulgación de informaciones potencialmente nocivas sobre la Covid-19, aunque el tuit siguió disponible si se hacía click sobre "ver más" ya que, según Twitter, "puede ser de interés público".