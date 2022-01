El mundo de la ciencia y del espectáculo se encuentran conmovidos por la muerte de Adalia Rose Williams, la conocida youtuber de 15 años que padecía del Síndrome de Hutchinson-Gilford, una afección que aceleraba su envejecimiento y que fue una fuente de inspiración para la realización de la película "El curioso caso de Benjamín Button", en la cual participó el actor Brad Pitt.

La historia de ja joven indica que nació en la ciudad estadounidense de Austin, y sufría el síndrome de Hutchinson-Gilford, una rara condición genética, que afecta a menos de 500 niños en el mundo, provoca un envejecimiento acelerado de los órganos y tejidos del cuerpo, de hecho, se sabe que los niños que padecen este desorden tienen una esperanza de vida que no supera los 20 años, y que de media se fija en los 13.

.

Cabe destacar, que el anuncio de su deceso fue publicado en sus redes sociales, por parte de su familia que vive en el estado de Texas, y la misma le rindió en Facebook un homenaje a la adolescente y dice que ella “ya no tiene dolor”.

“El 12 de enero de 2022 a las 7 p. m. Adalia Rose Williams fue liberada de este mundo. Ella entró en ello tranquilamente y se fue en silencio, pero su vida estaba lejos de serlo. Tocó millones de personas y dejó la mayor huella en todos los que la conocían. Ella ya no sufre y ahora está bailando con toda la música que ama. Realmente desearía que esta no fuera nuestra realidad, pero desafortunadamente lo es. Queremos dar las gracias a todos los que la amaron y apoyaron. Gracias a todos sus médicos y enfermeras que trabajaron durante años para mantenerla sana. La familia ahora desea llorar esta gran pérdida en privado”, se leyó en el comunicado difundido en sus redes sociales.

El sentido mensaje de la familia (Instagram).

Con más 70 millones de visitas y más de 2,9 millones de seguidores en su canal de Youtube, Adalia encantó a chicos y grandes con su extrovertida personalidad y no dejarse vencer a pesar de que su enfermedad le hacía sufrir, al afectarle los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Ese día se dio en 2012 cuando su madre, Natalia Pallance, decidió crear un canal de Youtube para divertirse junto a su hija, sin imaginar entonces lo que estaría por suceder.

Desde el tercer mes de embarazo, los médicos comunicaron a Pallance que algo en el desarrollo del feto no iba bien, era madre soltera y el diagnóstico, confiesa, la dejó devastada. “Solo estábamos ella y yo. Honestamente, me sentí perdida”, declaró a The Sun.

.

Así que empezaron los videos juntas, que alcanzaron un gran número de visitas y reacciones en las redes sociales y en aquellas grabaciones, Adalia bailaba, cantaba, jugaba con su padrastro Brian y preparaba tutoriales de belleza. Ella siempre se consideró como “una diva, porque siempre consigue lo que quiere”. El último video es la familia dándole la bienvenida a Baby Luka, subido a finales de noviembre del año pasado.

Adalia Williams: inspiración en el cine

Más allá de su personalidad y motivación por seguir adelante, Adalia fue inspiración para la película de David Fincher, "El curioso caso de Benjamin Button". Esta película logró gran acogida en el público en donde participan actores como Brad Pitt, Cate Blanchett, Elle Fanninf o Julia Ormond.

Lanzada a finales del 2008, reflejó la enfermedad de Adalia porque relata la historia un hombre que nacería con el cuerpo de una persona de 80 años y que con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo.

La película fue candidata en 2009 para 13 premios de la Academia, en donde participaron como mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor actor de reparto. Sin embargo, logró ganar en los Oscar’s a mejor diseño de producción, mejores efectos visuales y mejor maquillaje y peinado.