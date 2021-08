Este domingo 29 de agosto es un día un triste para los amantes del cine y la televisión, ya que un actor muy querido en el ambiente perdió la vida a los 91 años. Se trata de Ed Asner, quien contaba con más de 70 años de trayectoria entre cine y televisión. El anuncio lo realizó la familia a través de Twitter.

Comenzó su carrera allá por 1950 luego de cumplir con el servicio militar y rápidamente decidió que lo que quería era actuar. Saltó a la fama nacional en la década del setenta, cuando le dio vida al personaje de Lou Grant en “El show de Mary Tyler Moorem”, una comedia sitcom . Su personaje era el jefe de la protagonista y rápidamente se ganó el cariño del público por su gruñón y luego simpático papel.

Asner nació en el estado de Kansas en 1929.

Este programa duró 7 años al aire y se llenó de premios y nominaciones, entre los que se destacan 29 Emmys, de los cuales, 5 fueron para Asner. Si a estos le sumamos los otros dos que consiguió por su serie en solitario, Lou Grant, lo convierte en el artista masculino con mayor cantidad de “Primetime Emmy”. Volviendo a la serie, también fueron merecedores de 3 globos de oro y 5 TV Land entre otros.

“Lamentamos informar que nuestro amado patriarca falleció esta mañana. Se fue en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la frente, buenas noches, papá. Te amamos”, redactó su familia en la cuenta de Twitter del actor, dejándole a sus fans la oportunidad de despedirse.

Lou Grant tuvo tanto éxito que luego tuvo un programa en solitario.

Las generaciones más jóvenes no lo conocen por Lou Grant, sino por darle voz a Carl Fredricksen, protagonista de la película infantil Up: una aventura en altura (2009). Sin embargo, hizo mucho más que hacerlo hablar. Según trascendió, Asner participó activamente en las decisiones creativas de Carl, por lo que terminaron haciendo, cita bíblica de por medio, a su “imagen y semejanza”. Así, resultó ser un anciano de aspecto malhumorado pero con un gran corazón.

Resulta que solo unos días antes, el artista le había concedido una entrevista a The Hollywood Reporter, para elaborar un perfil. Allí se refirió a su paso por El show de Mary Tyler Moorem. “Me gustó cuando lo leí. No tenía idea de que iba a tener la longevidad que tuvo. Para mi era un trabajo. No tenía idea que buscaban romper con las barreras establecidas para las mujeres solteras. Ni sabía que estaban siendo oprimidas. Pero rápidamente me di cuenta de que teníamos un tema candente entre manos. En términos personales yo era un actor que iba de trabajo en trabajo y el éxito del programa me permitió no estar a la espera del próximo papel. En principio tenía trabajo por un año. Fue genial”, remarcó.

Asner tuvo más apariciones luego de Up, por ejemplo en la comedia de Netflix "Dead to me".

Recordemos que la sitcom ironizaba sobre los cambios en el rol de la mujer en la sociedad norteamericana y el empoderamiento femenino, que comenzó a resonar y mucho una década antes.

En cuanto a su interpretación del Sr. Fredricksen, la aceptación, por grandes y chicos, fue muy grande. Tanto, que la aventura que emprendió junto al niño Russell, llevó a Pixar a recaudar más de 600 millones de dólares.

.

En el 2016, Asner estaba cenando en un restaurante cuando se le acercó un hombre. Le dijo que su hija Baily, de 5 años, era fanática de su personaje y que dormía junto con peluches de Carl y Ruseell todas las noches. Acto seguido, el padre le pidió a esta leyenda del cine y la televisión si le pódía grabar un saludo a la niña.

“Hola Bailey, te habla Carl. Quería desearte que tengas dulces sueños, que es la razón por la que grabo este mensaje. También quería agradecerte por cuidar también al peluche de Carl y espero que también esté cuidando muy bien de ti. También espero que me saques a Russell de encima, ya que es una gran molestia para mi, así que por favor sácamelo de encima, ponelo a dormir si hace falta y seguí cuidando tan bien de mi peluche. Te quiero, dulces sueños”, expresó en el video.

Así saludó a una niña de 5 años que dormía con peluche suyo

“¡Edward Asner trajo de vuelta a Carl Fredricksen, de la película animada de Pixar UP! Cuando se entera de que una niña de 5 años llamada Bailey duerme con un muñeco de Carl la mayoría de las noches, le envíó el mensaje más dulce que nos recuerda el corazón y la dulzura de la película… Conocí a Ed y le pregunté si podía enviar un saludo a mi hija y, al ver su muñeco, se le ocurrió este mágico mensaje en el acto”, escribió luego el padre de la niña en redes sociales.