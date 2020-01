Una incomprensible decisión tomó una persona quien abandonó a su perro en una iglesia de la ciudad de Blackpool, en el Reino Unido, con una nota donde explicó que su vida "dio un giro para peor" y no pudo soportar la idea de que su mascota termine en la calle "con frío y hambre".

Las autoridades rescataron rápidamente a Cracker, una mezcla de staffordshire bull terrier y otra clase de perro, adulto, que fue descrito como "plácido, amistoso y amoroso" por la persona que solía ser su familia, informó el sitio de la BBC.

El hallazgo de Cracker se produjo el 18 de diciembre a la mañana, cuando el staff de la iglesia romana lo encontró atado en la entrada del templo con una nota donde la persona que lo dejó explicó que la suya "no fue una decisión tomada a la ligera".

Lo único que se sabe de Cracker es que en marzo cumple 7 años y que tiene las patas delanteras algo sensibles, por lo que está en tratamiento.

"Por favor, créanme cuando digo que esto no ha sido nada fácil para mí", comenzó diciendo el hombre. "Mi perro significa todo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero ahora para él", dijo.

Y continuó: "La vida me ha dado un giro realmente malo y no podía imaginarlo estando afuera conmigo frío y hambriento. Por favor, encuentren un buen hogar para él. Es un perro tranquilo, amable y amoroso".

"Mi corazón está roto y realmente lo extrañaré más de lo que las palabras pueden decir. Espero que pueda encontrar el nuevo hogar que se merece. Te amo y lo siento muchísimo", concluyó la desoladora nota.