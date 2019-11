El abogado ultraderechista, Jaime Restrepo anunció la creación de un grupo "antidisturbios" en Medellín de cara al paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre en Colombia, por el que el gobierno inició una campaña de advertencia ante posibles actos violentos.



Restrepo, también conocido como "El Patriota", justificó la formación de la denominada Resistencia Civil Antidisturbios para evitar que pase en Colombia la situación que se vive en Chile.



"En Chile se salió de las manos todo el tema de orden público, le quedó grande a las autoridades", opinó el letrado antioqueño, según consignó la agencia de noticias ANSA.



Restrepo aseguró que representa a "personas honestas", entre ellos comerciantes, ex policías y ex militares.



Su organización pretende usar teléfonos celulares para vigilar y evitar desmanes en las marchas y actuar de "la mano con las autoridades" para que puedan hacer "las capturas pertinentes".



En caso de ser agredidos, advirtió que ejercerán una "defensa proporcional a la agresión", aunque precisó que no tendrán armas.



El grupo de Restrepo nació como respuesta a una serie de videos que circulan por redes sociales, en los que personas encapuchadas amenazan con realizar actos vandálicos durante las protestas.



Desde el anuncio de la huelga, convocada por sindicatos, profesores y estudiantes universitarios, el gobierno colombiano criticó los motivos de la protesta y multiplicó las advertencias ante supuestas amenazas de actos violentos.



Ante el temor de desmanes, el presidente Iván Duque reiteró ayer que no aceptará "los llamados a la anarquía ni a la violencia".



Duque hizo también referencia a las crisis que golpean actualmente a América latina e invitó a la ciudadanía no dejarse llevar a la destrucción, reportó el diario El Heraldo.



"El estado de derecho tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apoyar la violencia o a la transgresión de la ley para pretender doblegar las instituciones", concluyó.



Estos llamamientos gubernamentales fueron criticados por opositores y organizaciones sociales, al considerar que incitan a un clima de tensión y violencia.



En este contexto, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, afirmó este jueves que las autoridades tienen identificados a 11 extranjeros que "pretenderían afectar la seguridad ciudadana y el orden social durante las marchas del próximo 21 de noviembre".



Dos ciudadanos venezolanos fueron arrestados durante esta jornada por este motivo, precisó. Al menos otros siete venezolanos fueron expulsados en los últimos días, por parte de Migración, bajo sospecha de pretender afectar el orden público.