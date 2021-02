No hay casi nada que una abuela no esté dispuesta a hacer por su familia. Si no, pregúntenle a Trina Lazarus, una anciana de 82 años residente de Brentwood, en Inglaterra.

La octogenaria le creó un perfil en Tinder a su nieto de 28, Scott Lefever, argumentando estar "harta" de verlo soltero. La mujer busca encontrarle una "buena pareja" al joven, debido a que no le "presenta una chica" desde hace casi dos años.

Trina define a Scott dentro de la aplicación como un "hombre desordenado" y con muy pocas habilidades para cocinar. Sin embargo, el muchacho a "matcheado" con al menos 26 pibas. Asimismo, Lazarus completó la descripción asegurando que "es muy trabajador, sabe preparar té fantástico, disfruta de ver películas y, a pesar de no ser un gran deportista, adora salir a caminar".