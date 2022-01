Hector Villanueva es mexicano y en los últimos días se hizo viral luego de que compartiera en Facebook una historia que le rompió el corazón. Le ocurrió mientras estaba en el estado de Nuevo León, en donde conoció a don Armando.

Se trata de un abuelo que recorría el barrio con paso lento, ayudado por su bastón, a quien se lo encontró llorando porque no lograba vender sus dibujos y necesitaba dinero para alimentar a sus nietos a quienes tiene a cargo.

"El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para llevarles una leche a sus nietos y no traía dinero. Me lo vendía al dibujo de la virgencita a 20 pesos [mexicanos], le di 100 y se puso a llorar porque se sentía feliz. Me dijo que yo era un ángel", relató Hector en sus redes.

Conmovido por el relato, el hombre le compró un retrato de la Virgen de Guadalupe y pidió a sus amigos que lo ayuden. "Si lo ven, cómprenle. Está pasando en la colonia San Sebastián en Guadalupe", contó el autor del posteo y lo acompañó junto con un emotivo video en el que se lo podía ver al anciano caminando de espaldas. En cuestión de horas cosechó miles de "likes" y compartidos.

Compartió la historia de un abuelo y se hizo viral

En los comentarios, varios usuarios dijeron conocer al abuelito y aseguraron que vive en Jardines de Santa Clara, en Guadalupe, Nuevo León y varios se organizaron para enviarle mercadería y donaciones para los niños. Su historia llegó a toda Latinoamérica por lo que algunos usuarios conmovidos pidieron que le abrieran una cuenta a don Armando para poder depositarle directamente.

.

"No importa si apoya o no a sus nietos o de quién sea la responsabilidad. Este es un ejemplo de un buen padre y abuelo que necesita sentirse útil y orgulloso. A ellos sí hay que ayudarlos porque corren tanto riesgo en las calles", opinó Liam Yubran.

"Dios bendiga a todos los que luchan por sus familiares, que eso cuesta mucho y uno pasa por cosas que hasta ganas de llorar dan. Ánimo don Armando, es un arte el dibujar y mucho mejor si es de nuestra madrecita la Virgen María", le escribió Osbeli Gomez.