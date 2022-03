Los abuelos suelen ser una fuente de amor inagotable y cuando ya no están, el dolor por su pérdida parece no tener fin. Pero más allá de lo que puedan sentir los nietos, la realidad es que cuando uno pierde a uno de los dos, el otro abuelo perdió al amor de su vida y a su compañero de décadas.

Perla Georgina Alme, una usuaria de TikTok, compartió las últimas imágenes de su abuela en las que se veía a una mujer acostada, diciéndole que la ama mucho y días después, cuando la señora falleció, el video que conmovió a la red social.

Todo ocurrió el 14 de febrero, día del amor y el cumpleaños del hombre que quedó viudo. Para sorprenderlo, sus nietos decidieron tomar la mantita de polar favorita de su abuela y transformarla en un gran y "abrazable" peluche para su abuelo.

“Mi abuelita falleció hace un mes. Le regalamos a mi abuelito un osito hecho con su cobija favorita y una fotografía de ella. ¡Feliz cumpleaños!”, explicó la tiktoker. En un primer momento, el abuelito pareció no darse cuenta de qué se trataba el singular regalo.

"No es mi almohada, pero esto está muy bonito. Nunca soñé con tener un oso, pero...", en ese momento notó que el muñeco tenía en el pecho una imagen de su esposa e inmediatamente se abrazó a él y comenzó a llorar mientras los familiares le daban ánimos.

Abuelo llorando conmovió a TikTok

El video ya cuenta con más 850 mil "me gusta" y alrededor de 16 mil comentarios entre los que más se repite la necesidad de que "los abuelos sean eternos" y mensajes de fuerza para el hombre y toda su familia.

"Estaba en mi hora de almuerzo, me salió tu video y me hizo llorar. Me preguntaron qué me pasaba, les mostré el video y ellas lloraron también", le aseguró Mari-lu. "Llorar con videos de desconocidos es mi pasión", agregó Morena en la misma tónica.

.

Algunos no estuvieron de acuerdo con el regalo e incluso aseguraron que impide hacer un duelo sano y dejar ir a la persona que falleció. "Ay no, creo que eso es más difícil, no estoy de acuerdo con esos regalos, pero cada quien", aseguró Marisa. "Batalla mucho uno para cierto desapego (no significa olvidar o dejar de amar) pero estas cosas no ayudan mucho", agregó Regio. "Eso es como poner sal a la herida, el tiempo es el mejor amigo de casi todo", aseguró Maricela Castellanos.