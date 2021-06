Para aquellos que piensan que un amor para toda la vida solo se puede ver en las películas, llegó Alfonso. Se trata de un romántico de 82 años que decidió meterse al mundo de las redes sociales y compartir con sus seguidores, de todas las edades, como vivió la relación con su esposa.

El hombre ha llegado a derribar no solo el prejuicio de que el romanticismo está en extinción sino de que la tecnología es para millennials. Es que con sus más de 93 mil seguidores, es todo un influencer de los sentimientos.

"Queridos amigos hoy estoy un poquito perjudicado. Veréis por las tardes veo a mi Maria dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y claro, es que en Julio cumplirá 80 años y recuerdo muchas cosas de mi juventud ratos muy felices que hemos pasado juntos y algunos no tan felices, pero han sido más los buenos que los malos y pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella si me falta", contó el 21 de mayo y así inició el boom en su cuenta.

Alfonso, el abuelo que le declaró su amor a su esposa a través de las redes

El hombre aseguró que no brindará entrevistas a la prensa porque no se encuentra en buen estado de salud, pero subió un video hablándole a la cámara para responderles a todos los que creían que se trataba de una cuenta falsa.

Si ahora no sale entero me rindo,aunque lo lograré por que soy muy cabezón y quiero que lo escuchéis entero pic.twitter.com/yZr8HZYfqc — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 27, 2021

"Ya sé que muchos pensareis que soy un viejo chocho y tonto y además pesado, pero no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mi toda mi vida y que me ha tenido siempre enamorado y ahora también. A veces me pongo triste pensando últimamente en que ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma".

Si todavía tenía lectores que no habían llorado con su declaración, difícilmente quedaron indiferentes con la siguiente. "Si viviéramos otra vida juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla. Estos pensamientos son muy íntimos y a lo mejor no debería expresarlos en una Red social pero así hablo con vosotros por que habéis sido muy buenos conmigo y os considero ya amigos para siempre".

La dura infancia del amor de su vida

Alfonso y María se conocieron hace 65 años, cuando ambos eran adolescentes, en la España de la postguerra. Ella tuvo una infancia muy difícil y el verla superar los obstáculos hizo que él se enamorara todavía más.

"Hoy voy a explicar un poco, si es que puedo, el porqué de mi respeto, mi cariño y mi amor por María. Los dos somos adolescentes de la postura civil. Yo nací en el 38 todavía en guerra, faltaban unos meses para que terminará y ella en el 41 ya terminada. En nuestra adolescencia todavía coleaban los problemas y la vida era bastante dura. Nos conocimos ella con 14 años y yo con 17, éramos los dos del barrio de Arguelles", contextualizó.

Os dais cuenta que cosa más linda,yo ese día no me lo podía ni creer. pic.twitter.com/ghshaZa8Sh — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 24, 2021

"Ella vivía con su madre y sus hermanos porque sus padres estaban separados y no de mutuo acuerdo. Fue un mal divorcio y el padre no les pasaba dinero aunque era un empresario de éxito. A los 16 años a su madre le dio un ictus y durante cinco años estuvo cuidando de sus hermanos y su madre a la que había que hacerle todo sin el apoyo de nadie".

"Su padre se limitaba a darle algo de dinero el menos posible. El único que cuidaba de ella era yo, otro crío. Muchas veces venía el médico porqué lo llamaba ella y decía que si en esa casa no había más que niños. Ella ha sufrido mucho desde bien joven no ha tenido una infancia feliz. Todo esto os explicará porqué la quiero tanto. Era preciosa y todavía lo es, cariñosa, buena y una gran mujer con la qué he sido y soy muy feliz", sentenció.