Una mujer trans que se encuentra en una prisión para hombres en Georgia, Estados Unidos, solicitó a un juez federal ser transferida a un centro penitenciario para mujeres, debido a los constantes abusos de los que es víctima: la violaron 16 veces.

El Southern Poverty Law Center, organización de derechos humanos, dio a conocer el caso de Ashley Diamond, una mujer trans afroamericana de 44 años de edad, quien fue abusada sexualmente dentro del Departamento Correccional de Georgia. También acusó a las autoridades penitenciarias por negarle acceso a un tratamiento hormonal que había estado recibiendo desde que era adolescente.

Diamond fue detenida en 2012 por un delito no violento y fue encarcela en el Departamento de Correccionales de Georgia para hombres. En esa ocasión, la mujer trans demandó al centro penitenciario y fue puesta en libertad condicional en 2015.

En ese tiempo Ashley se convirtió en una activista por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pues demanda el trato cruel que reciben las personas trans en prisión. Sin embargo, en 2019 volvió a ingresar al Departamento de Correcciones de Georgia, por una violación de la libertad condicional, de acuerdo con el Southern Poverty Law Center.

"Ser mujer en una prisión para hombres es una pesadilla", dijo Diamond en un comunicado. "Me despojaron de mi identidad. Nunca me siento segura. Nunca. Experimento acoso sexual a diario, y el miedo a la agresión sexual es siempre un pensamiento inminente", manifestó.

Tras su regreso a prisión, denunció que la agredieron sexualmente 16 veces, incluidas tres veces por los guardiacárceles. Y el año pasado presentó una demanda contra el departamento por no protegerla de “abuso y maltrato brutal e implacable” mientras estaba bajo custodia.

En los últimos días, los abogados que representan a Diamond le pidieron a un juez federal que ordenara a los funcionarios de la prisión que la transfirieran a un centro para mujeres, diciendo que todavía la agredían constantemente y que tomaron represalias contra ella por quejarse.

Las personas transgénero históricamente han sido blanco de violencia y abuso debido a su identidad de género, según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero.

Las personas transgénero tienen 10 veces más probabilidades de ser agredidas sexualmente por sus compañeros de prisión y cinco veces más probabilidades de ser agredidas sexualmente por el personal, según la organización.

Situación de la población trans en prisión

“Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros”, es el nombre del trabajo publicado recientemente que realizaron nueve organizaciones de defensa y derechos humanos de la región, entre ellas la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina -el organismo que vela por las personas presas-, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), entre otras.

El informe repasa cómo y por qué las mujeres trans llegan a prisión, cuál es la situación que viven detenidas y las dificultares de reinsertarse una vez que recuperan la libertad en 20 países de la región, entre ellos Argentina. Las personas trans son quiénes su sexo asignado al nacer no es el de su identidad reconocida.

En 17 años, de 2000 a 2017, el encarcelamiento de mujeres creció un 53,3 por ciento, mientras que la de los hombres tuvo un aumentó del 19.7 por ciento. El principal motivo de la detención de mujeres es por el tráfico de drogas. Pero no hay datos certeros de cómo se comportó el porcentaje de mujeres trans porque no todos los estados tienen estadísticas ya que no cuentan con una clasificación de género.