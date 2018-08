Un sujeto irá a la cárcel por abusar de una joven en un avión. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores, más allá de su horrendo proceder, es que cometió el ataque al lado de su esposa. Prabhu Ramamoorthy, de 35 años, es un ciudadano indio que trabaja en Estados Unidos. Junto a su mujer tomó un vuelo de la aerolínea Spirit en Las Vegas para viajar a Detroit.

En su misma fila, en el asiento de la ventanilla, había una joven de 22 años. Entonces, este individuo esperó que ambas mujeres estuvieran durmiendo para actuar. Cuando la víctima despertó, encontró que el hombre la estaba tocando y, además, tenía la camisa y los pantalones desabrochados. De inmediato, denunció lo sucedido a los comisarios de abordo, por lo que fue finalmente fue detenido.

El caso llegó a la Justicia, y, en su defensa, el hombre esgrimió que estaba dormido y que no sabía dónde ponía las manos. No obstante, reconoció más tarde, entre otras cosas, que le había desabrochado el corpiño mientras jugaba con él. Pese a sus diferentes versiones, no logró convencer a las autoridades judiciales de su inocencia, por lo que los magistrados decidieron declarar culpable a Ramamoorthy por la violación, y el próximo 12 de diciembre se sabrá cuál es su condena.