La actriz porno Stormy Daniels, que demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular el acuerdo de confidencialidad que le impide hablar sobre una supuesta relación con él, afirmó este domingo que hasta ahora había mantenido silencio porque fue amenazada de muerte.

Daniels, llamada realmente Stephanie Clifford, dijo al programa “60 minutos”, de la televisora CBS, que en 2011 un hombre se le acercó en una playa de estacionamiento, en Las Vegas, y le dijo que no hablara sobre su supuesta relación sexual con Trump en 2006 si no quería tener problemas.

“Deje a Trump solo, olvídese de la historia”, aseguró Daniels que le dijo el hombre y agregó que luego miró a su hija, que estaba en el asiento posterior del vehículo, y le advirtió: “Es una niña hermosa y sería una pena que le ocurriera algo a su madre”. La actriz explicó que por el miedo a esa amenaza accedió, en los últimos días de la campaña presidencial de Trump, a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre su affaire con él, a cambio de 130.000 dólares, según consignó la agencia de noticias EFE.

El caso fue develado en enero pasado por el diario The Wall Street Journal y Daniels demandó a un tribunal que declare “inválido, inaplicable y/o nulo” el acuerdo pues no lo firmó Trump sino su abogado Michael Cohen. La semana pasada, una exmodelo de Playboy que también asegura que mantuvo un romance con Trump, Karen McDougal, presentó una demanda similar a la de Daniels, pidiendo anular un acuerdo de confidencialidad al respecto, según publicó el diario The New York Times.