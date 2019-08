Cuatro de los seis hombres detenidos por la violación de una chica de 18 años en un parque de Bilbao quedaron en libertad con la condición de que deben acudir todos los días al juzgado. Tras su liberación, tres de los argelinos involucrados celebraron ante las cámaras de televisión y generaron todo tipo de críticas.

"Libertad. Argelia. Hachís. Droga", son algunas de las palabras que dedicaron a los periodistas que se encontraban en las puertas de los Juzgados, con bastante dificultad para expresarse. "No follar agresivo. Habla chica. No chica, no folla", dijo uno de ellos. "Buena fiesta. Agur", terminaron diciendo mientras se marchaban entre risas, con los papeles que demostraban su libertad.

Aquí tres de los seis santos varones acusados de violar grupalmente una joven en Bilbao.



"¡Libertad! ¡Argelia! Hachís, droga no mal. Buena fiesta, agur".



Curioso el buen rollo de la periodista para con ellos, la falta de reacción popular, la nula indignación en los medios...

Si bien la joven reconoció sólo a dos de los hombres acusados, la libertad del resto de ellos ha generado críticas en la sociedad. Algunos grupos políticos locales difundieron una declaración en la que muestran "su máxima condena e indignación por la agresión machista" ocurrida en Bilbao.

Por otra parte, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao (FAVB) ha considerado que si los seis sospechosos por la violación grupal "han participado, los seis deben tener el mismo lastimo" y advirtieron que, tras la puesta en libertad de cuatro de ellos, la víctima podría "cruzarse en la calle con sus agresores".

"La ciudadanía ha amanecido con la noticia de que solo dos de los seis individuos detenidos este viernes en Bilbao como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una mujer de 18 años han sido enviados a la prisión de Basauri por orden judicial, mientras que los otros cuatro han quedado en libertad con la condición de presentarse todos los días en el juzgado", ha indicado la federación, para considerar que "si los seis han participado en la violación, los seis deben de tener el mismo destino", recoge la Federación en un comunicado.