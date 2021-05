Un nuevo récord de casos de coronavirus se produjo en Uruguay. Este viernes se informaron oficialmente 4.604 nuevos infectados, la cifra más alta producida hasta ahora. Además se produjeron 69 fallecimientos, con lo cual el total de muertes desde el inicio de la pandemia asciende a 3.760.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no le "cierran del todo" los argumentos brindados por los especialistas. "Estoy escuchando desde temprano muchas explicaciones. Me dicen que la suba de casos es porque se hicieron más test. Si esto es así, entonces podríamos estar ante la situación de que si hiciéramos 40.000 habría 8.000 casos", advirtió con un dejo de dudas.



"Después entra la explicación de que hace tantos días se hicieron tantas actividades y por ende el salto de casos. No sé si me cierra del todo", reconoció el mandatario.

También admitió que algunas decisiones tomadas por su administración pueden ser cuestionadas.

"Surgen preguntas…Yo las entiendo. Me pongo en los zapatos de muchos uruguayos que dicen `por qué si los gimnasios y no los espectáculos culturales`", reflexionó. Pero dijo que las medidas se toman “con una valoración que trata de ser justa, y que, como toda acción humana, tiene un porcentaje de injusto".

Lacalle dejó flotando la sensación de que la segunda fase de retornos de alumnos a las escuelas, prevista para el lunes 24, no se pondrá en marcha. "Tendremos noticias para la semana que viene", dijo de manera enigmática.