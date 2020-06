Autoridades de Salud de Chile informaron que se reportaron en las últimas 24 horas más de 4.500 nuevos contagios, con una disminución en cantidad de fallecidos diarios, con 23, mientras aumenta la crisis hospitalaria al presentarse más de 2.000 personas internadas en centros de salud en todo el país.



El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró durante el balance diario que la disminución de fallecidos "se debe a que nosotros hacemos el cruzamiento entre el registro civil y las pruebas PCR positivas durante el fin de semana", y advirtió que la cantidad de decesos aumentará a partir del miércoles. Con estas 23 nuevas muertes, el país reporta 4.502 casos de fallecidos por covid-19.



Respecto a los contagios, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que se presentaron 4.608 casos nuevos, de los cuales 3.710 tuvieron síntomas y 399 fueron asintomáticos, para subir el número de enfermos a 246.963.



Con esta cifra, Chile ya supera a Italia en cantidad de infectados por coronavirus y es uno de los 10 países con más casos en el mundo, según las estadísticas de la universidad estadounidense Johns Hopkins.



Sobre la crisis hospitalaria, Zúñiga reveló que existen, hasta el momento, 2.014 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.726 están conectadas a ventilación mecánica y 403 están en condición crítica.

Ante la crisis hospitalaria que vive Santiago y otras regiones, el gobierno habilitó las llamadas residencias sanitarias, que son centros de atención a enfermos, y se informó que hay hasta el momento 138 residencias con 9.242 habitaciones disponibles.



Finalmente, ante la pregunta de la prensa, el ministro Paris respondió una carta enviada por distintas sociedades científicas, donde "alertan de la posibilidad de alcanzar la magra cifra de 70.000 personas fallecidas" si no cambian el manejo de la pandemia.

"No puedo adelantar cifras, por eso quiero conocer el método que están utilizando para hacer esa proyección de más de 70.000 muertos. Una vez que me reúna con ellos, podré dar respuesta", aseguró Enrique Paris sobre esta carta, que alerta que "en los próximos tres meses podríamos llegar a lamentar otras 7.000 muertes".



En el texto, estas sociedades piden que al gobierno "actuar" y le dice que "no puede seguir impávido ante la enorme crisis que el Covid-19 está significando para Chile".



"Se hace un llamado a cambiar la estrategia, y a los otros poderes del Estado, a sumarse a este llamado, porque Chile necesita hoy, más que nunca, un trabajo transparente y colaborativo", señalaron desde las sociedades científicas.



Chile vive desde el 18 de marzo pasado un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, decretado por el gobierno para atender la crisis generada por el coronavirus.