Acorde a los tiempos que corren, la autoridad política que era entrevistada en un programa de la televisión chilena, no dudó en manifestar la incomodidad que le genera cierto trato despectivo en el uso de la palabra cuando se refieren a las mujeres.

La alcaldesa de Santiago Chile, Irací Hassler, protagonizó un tenso intercambio con José Antonio Neme, un periodista que la había llamado “mamita” e “hija mía”, minimizando así su trabajo y su cargo político. El video de la escena se volvió viral en redes sociales.

En el programa Mucho Gusto, en el canal chileno Mega, la funcionaria le demandó respeto al conductor del ciclo, luego de que éste, el periodista había expresado en octubre pasado: "Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo doy el ok".

Tras el polémico comentario, el pasado fin de semana, a raíz de la presencia de Hassler en el programa, Neme intentó disculparse de manera irónica. "Tenemos que tomarnos un café porque usted está enojada conmigo", le dijo el periodista.

En ese momento, la dirigente aprovechó para responderle y corregirlo: “No es necesario tomar cafés, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones; y con ello, merecemos respeto. Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací. Me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”, remarcó.

Lejos de entender el trasfondo del comentario, el conductor amagó a pedir disculpas “si se sintió ofendida”, aunque Hassler le respondió: “No es que yo me sentí. Es que creo que las mujeres estamos en los espacios de decisión y no somos hijas y tampoco somos mamis".

"Si usted toma y abraza ese discurso, de una ofensa generalizada, yo como soy hombre, y bien hombre, le pido las disculpas del caso. Si usted se molestó, usted y quienes representa", dijo Neme.

