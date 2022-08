Hay profesores que marcan positivamente la vida de muchos estudiantes por su vocación y por el esfuerzo que hacen para que puedan no sólo aprender, sino que se superen cada día. Actualmente no abundan esos educadores y por eso hay quienes optan por agradecerle. En ese sentido, unos alumnos le regalaron un auto a su profesor para que ya no tuviera que seguir viajando cuatro horas todos los días desde su casa hasta la escuela.

El protagonista de esta conmovedora historia es Julio Castro, un profesor de matemáticas, oriundo de Perú, que da clases en la escuela secundaria YULA Boys, en Los Ángeles, Estados Unidos. El docente se ganó el respeto y el cariño de sus estudiantes gracias a su gratitud y sobre todo por demostrar que ellos son importantes para él.

Castro reside desde hace unos años con su familia en el valle de Santa Clarita y desde que comenzó a trabajar en la escuela secundaria debe viajar cuatro horas para llegar al colegio. El maestro se levanta a las 4 de la madrugada para estar a las 8.30 hs en clases y regresa a su casa a las 21hs. Utiliza una patineta scooter y el transporte público, según informó Los Ángeles Times.

El momento en el que el profesor Julio Castro recibe el auto que le compraron sus alumnos (Imagen Redes sociales).

Esta situación, la descubrió hace poco tiempo uno de sus alumnos, quien lo vio buscando en Google autos para comprar por unos 1.500 dólares. El joven pensó que podría devolverle algo de la ayuda que el docente hace por todos y inició una cruzada solidaria para juntar fondos para ayudarlo.

A los pocos días, recaudaron cerca de 30 mil dólares. Con ese dinero, le compraron un Mazda 3 color azul del 2019. Si bien el coche ya es usado, cuenta con un año de seguro. Y podrá acortar el tiempo de viaje del profesor.

Los estudiantes organizaron junto a los directivos una fiesta sorpresa para entregarle el auto al educador, a la cual también asistió su esposa y sus hijos. En el vídeo, que se viralizó en las redes sociales, se puede ver la reacción de Castro, quien se emocionó por lo que hicieron los jóvenes.

“Se salta su hora de comer para atender a un alumno y hasta se queda después de cada clase. También ayuda a muchos estudiantes que no están en sus clases. El está muy, muy, muy dedicado a nuestro futuro”, reveló Gerendash, uno de sus alumnos.

Por su parte, Castro se mostró muy agradecido al recibir el vehículo y aseguró que este gesto lo motiva a seguir impulsando el amor por la enseñanza: “No trata solo de saber la respuesta, sino de cómo llegar a la respuesta... Las matemáticas son una habilidad que se aprende con la práctica y la dedicación, y siempre que le des respeto, ella será respetuosa contigo. Y no te preocupes por la nota, se verá con el tiempo”, destacó.

Por último, el profesor reconoció que viene de una familia humilde y que desde chico aprendió a esforzarse para conseguir lo que uno desea, “Tengo familiares que no tienen papeles, que no están documentados, que tienen tres trabajos, les pagan menos que a mí y no se quejan. Estoy muy agradecido de tener una pareja increíble e hijos increíbles”, sentenció.