Miles de brigadistas y militares luchan por contener las llamas que afectan a la región de la Amazonia desde hace semanas, ante la mirada de todo el mundo, y mientras el esfuerzo se multiplica comenzaron a conocerse algunas historias particulares. Una de ellas es trágica e involucra a una pareja que pudo cumplir el sueño de tener su propia casa, pero murió intentando escapar de los incendios.

Eidi Rodrigues de Lima, una ama de casa de 36 años, y Romildo Schmidt, agricultor de 39, vivían desde hace tres años en un asentamiento rural de Galo Velho, ubicado unos 350 kilómetros al sur de la capital del estado occidental de Rondonia, Porto Velho. Allí se conocieron luego de que la mujer se mudara con sus dos hijas, que en la actualidad tienen 18 y 19 años, tras haberse separado.

Tuvieron una hija, en la actualidad de 13 años, y con mucho esfuerzo cumplieron el sueño de comprar un terreno. Tenían plantaciones y criaban gallinas y cerdos. Se esforzaban para ampliar la casa y con mucho trabajo lograron comprar tejas para sacar la paja y la lona que cubría el techo.

"Habían comprado muchas tejas y listones de madera hacía poco tiempo", contó Jeigislaine, una de las hijas de la mujer. Eran felices, pero tenían un temor: los incendios.

La peor pesadilla

El 13 de este mes, su miedo comenzó a hacerse realidad, cuando las llamas que azotan la Amazonia rodearon Galo Velho. Al ver que el fuego se acercaba a su hogar, Eidi y Romildo intentaron salvar los materiales que habían adquirido, pero mientras las llamas se aproximaban a la parte trasera de la finca, un segundo foco los tomó por sorpresa en el frente del terreno, por donde pensaban abandonar la zona.

Eidi y Romildo fueron sorprendidos y no pudieron escapar. "El fuego se propagó muy rápido porque había mucho viento. No dio tiempo a que salieran de allí. No tenían hacia dónde correr, porque el fuego lo invadió todo rápidamente. Fue muy triste", recordó Jeigislaine. Las llamas consumieron unas 43 hectáreas del poblado, incluyendo la propiedad de la pareja, que quedó completamente destruida. Además, varios animales fueron alcanzados por las llamas y murieron carbonizados.

Los cuerpos de Eidi y Romildo fueron encontrados en la parte exterior de su propiedad. Sus cadáveres carbonizados estaban juntos, a unos 100 metros de distancia de su casa. Algunos vecinos afirman que murieron abrazados.