Catorce de los últimos quince campeones del Mundial de Clubes de FIFA son europeos. Todos los 60 clubes más valiosos del mundo son membros de UEFA - seguido por el primer equipo no europeo, Palmeiras. Jugadores sudamericanos suelen cruzar el océano a fin de construir sus carreras no solo futebolisticamente, sino que financieramente. Pero no es oro todo lo que reluce. Mientras los equipos sudamericanos tienen cautela en difundir las cifras de ganancias tras la pandemia de COVID-19, gigantes europeos como PSG, Chelsea, Juventus y Barcelona están endeudados.

La crisis de COVID alcanzó a todos. El primer año de la pandemia costó US$14 billones a los clubes al rededor del mundo. En otro estudio, la UEFA estimó que el perjuicio al fútbol europeo en los últimos dos años es de US$7.9 billion. Miles de partidos a puertas cerradas terminaron con un crescimento de ingresos ininterruptos de 20 años. Clubes perdieron dinero por no vender boletas, sponsors fueron cortados, derechos de televisión se cayeron y los valores de transferencias cayeron en hasta 40%. Sin embargo, los resultados de la temporada 2020/21 muestran que los mejores equipos de Sudamérica han lidado mejor con esta crisis sin precedentes.

En ganancias: siete a tres

El sitio web de VivoDeportes.com, conocido por los partidos de fútbol en vivo, marcadores de baloncesto y béisbol y otros servicios libres para el fan de deportes, analizó la situación económica del top 10 clubes de acuerdo con los ranking de UEFA y CONMEBOL. Los resultados son algo sorprendentes. Mientras apenas três equipos de Europa han terminado este periodo positivos económicamente, siete clubes de Sudamérica lo lograron. En total, 4 clubes de Brasil, 3 de Argentina, 2 de Uruguay y 1 de Colombia han generado ganancies de US$66 millones, mientras el TOP 10 europeo perdió en total US$1.4 billones. Flamengo de Brasil (US$31.8 million) y Manchester City (US$3 millones) fueron los que se salieron mejor, por otro lado Independiente (-10.4 Millones USD) y Barcelona (-514.6 millones USD) han tenido las peores cifras.

El último ganador sudamericano del Mundial de Clubes fue el Corinthians, que venció al Chelsea (1-0) hace 10 años.

Cauteloso “Los Millonarios”

Aunque las cifras de Sudamérica no sean malas, muchos clubes sufren con grandes deudas. Por ejemplo River Plate. Pese a que hayan terminado la temporada 2020/21 con ganancias de 257 millones de pesos, los pasivos de corto plazo crecieron 5% a 6.3 billones de pesos (US$52.9 millones). La razón de eso es la crisis financiera de argentina, donde el peso se desvalorizó enormemente en comparación al dólar a lo largo de los últimos años. Una alta inflación alcanza a los hinchas también, “Los Millonarios” están al tanto de eso y, a pesar de la caída de ganancias, intentan recuperar su estabilidad financiera con ventas de jugadores a Europa. Firmaron un nuevo contrato con Adidas de US$59.5 millones, que es 30% más del contrato anterior. Además, la compañía alemana les pagará en pesos, no dólares. También aseguraron un “name writing” al estadio - la red de supermercados argentina “Más” pagará US$20 millones a lo largo de siete años. Mitad de este valor será destinado a la renovación del Monumental de Núñez.

Atractivo Brasil

Brasil, por outro lado, tubo sucesso en diminuir las deudas futbolísticas. De acuerdo con un estudio de Sportsvalue, el top 20 redujeron en un 22% este valor en el año pasado, con Flamengo (-47%), Palmeiras (-29%) y Santos (-17%) liderando la reducción. En la temporada 2020/21, 15 de los 20 clubes de la liga brasileña terminaron en superávit, logrando aumentar sus ingresos (principalmente derechos de televisión). Después del cambio de la ley de la propriedade de fútbol ha cambiando en 2021, los clubes brasileños se tornaron no solo económicos, sino que “sexys” para algunos investidores. John Textor, dueño del equipo londrino Crystal Palace, adquirió s Botafogo por 1.3 Billón de Reais (US$259 millones) y prometió grandes esfuerzos económicos. “Dicen que la premier league es la mejor liga del mundo, pero los hinchas no tienen amor a sus clubes como aquí. Me toca mostrar este amor al mundo” dijo el nuevo dueño del equipo de Río de Janeiro frente a sus hinchas tras ganar a Fortaleza 3-1. Ahora Textor espera que otros investidores sigan sus pasos.

El estadounidense John Textor, nuevo dueño del equipo Botafogo

Sobre VivoDeportes

Análisis de la situación económica del top 10 clubes fue un proyecto de una nueva y creciente puerta de entrada al mundo de los resultados deportivos. El sitio web VivoDeportes.com tiene la sección “mis marcadores personales” con fútbol en directo y también todos los partidos de fútbol gratis en un solo lugar con enfoque en Latinoamérica, estadísticas de partidos, juegos variados para usuarios registrados por valiosos premios y mucho más.