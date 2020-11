Estados Unidos vivió días muy convulsionados a raíz de las elecciones presidenciales que convirtieron a Joe Biden en su presidente número 46, tras consolidar su ventaja en Pensilvania.

Un momento que tuvo mucha repercusión en las redes sociales, fue la reacción de Van Jones, un analista político del canal "yanqui" CNN, al tomar conocimiento de la victoria del candidato demócrata.

“Es más sencillo ser padre esta mañana. Es más sencillo ser papá, decirles a tus hijos que el carácter importa, que decir la verdad importa, que ser una buena persona importa“, comenzó su relato el experto.

.

Asimismo, continuó remarcando los aspectos positivos de la victoria de Biden: “Si eres musulmán en este país, no te tendrás que preocupar de que el presidente no te quiere aquí. Si eres un inmigrante, no te tienes que preocupar de que el presidente permita que te arrebaten a tus hijos o que envíen de vuelta a los ‘dreamers’ sin razón alguna“.

Jones destacó que este triunfo se volvió una reivindicación para muchos habitan que sufrieron las políticas migratorias de Donald Trump. “Lo de ‘No puedo respirar’ no solo fue George Floyd. Muchas personas sentían que no podían respirar. Cada día te despertabas y veías los tuits, ibas de compras y las personas que tenían temor de mostrar su racismo eran cada vez más agresivas contigo“, lamentó.

“El carácter del país importa y ser un buen hombre importa. Quiero que mis hijos vean esto, vean esto, es más fácil hacer las cosas por la vía barata y salirte con la tuya, pero eventualmente pagas por ello. Es un buen día para este país. Lo siento por las personas que perdieron, no es un buen día para ellos. Pero para muchas otras personas, sí lo es”, concluyó Van.