La joven marplatense que murió en España tras consumir éxtasis compró la droga antes de llegar a la fiesta electrónica en Palma de Mallorca y la policía española perita su celular para intentar dar con el dealer que se la vendió, según informó a la prensa su hermana Lourdes Moyano y fuentes del consulado argentino.



La joven indicó que entregó a la policía el celular de su hermana, ya que podría haber "algún mensaje borrado" que ayude a encontrar a la persona que le pudo haber vendido la droga.



El cónsul de Argentina en Mallorca, Roberto Alonso, aseguró que la policía próximamente tomará declaración a los jóvenes que estaban con Milagros.



"Lo importante es que hay una investigación abierta, que está en manos de la Policía Nacional de Palma, por ahora bajo la carátula de 'consumo voluntario y tráfico de drogas´", afirmó Alonso.

El representante consular, que está a disposición de la familia, explicó que los investigadores "están ampliando las declaraciones a los allegados y conocido de Milagros", y recordó que la causa aún no está en poder de la Justicia.



De acuerdo con las investigaciones, Milagros consumió una de las dos pastillas el domingo día 14, cuando estaba en el Origen Fest, y creen que otra media se la quedó un amigo. La otra mitad se encontró en su bolso y la familia la entregó a los peritos para que la pudieran analizar.



En los próximos días se tomará declaración a las personas que acompañaron a Milagros, de 19 años, a la fiesta en el recinto Son Fusteret, quienes podrían aportar nuevas pistas respecto al origen de la droga de diseño que acabó con la vida de la joven.

Lourdes confirmó que su hermana Milagros tenía la droga en su poder "un día antes de la fiesta", pero que desconoce dónde la compró y si lo hizo ella o algún amigo suyo.

"A la policía le dijimos lo que sabíamos, que es que le habían vendido la pastilla un día antes, pero que no sabíamos dónde. Primero creíamos que se la habían llevado a la casa, luego que la había sacado de una plaza, pero no lo sabemos muy bien", sostuvo.



Lourdes precisó que la información que ella brindó a los investigadores se basa "en lo que nos dijeron los chicos que fueron con ella a la fiesta".

Además, sostuvo que no cree que su hermana haya conseguido la droga sola: "no conocíamos a nadie y mucho menos dónde se puede comprar droga".

Los jóvenes que fueron con Milagros a la fiesta "no eran realmente amigos", subrayó Lourdes, ya que, "apenas los conocimos hace un mes y medio o dos".



La familia de Milagros presentó este martes una denuncia policial ante la Policía Nacional de Palma de Mallorca, localidad balear donde residía la joven desde hacía tres meses, para pedir que se investigue quién le suministró la droga y si había sido adulterada con veneno para ratas, tal como los hermanos de la joven aseguran, aunque esa información todavía no pudo ser confirmada por los análisis realizados.



"La autopsia preliminar confirmó la presencia de éxtasis y que Milagros sufrió un fallo multiorgánico, e hipertermia, alcanzando una temperatura de 43 grados", confirmó una fuente conocedora de la investigación.



Por otro lado, la policía aclaró que las cuatro personas detenidas en operativos antidrogas en los días previos y en el día de la fiesta "no tienen relación con la muerte de Milagros".



La joven había asistido el domingo 14 de julio al Origen Festival en Palma, donde sufrió un shock y debió ser asistida y trasladada al Hospital Universitario Son Espases.

Moyano fue evacuada dos días más tarde con un cuadro crítico hacia el Hospital Clínic de Barcelona, y falleció minutos antes de que sus padres arribaran desde la Argentina.



La joven había dejado Mar del Plata tres meses antes junto a su hermana melliza, y ambas trabajaban como guardavidas en el balneario de El Arenal.