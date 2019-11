Una inédita cirugía fue realizada en Milán, donde una mujer de 82 años fue operada hipnotizada y sin anestesia. La intervención consistió en el reemplazo de una válvula aórtica, para la que fue descartada la anestesia, ya que la paciente padece una enfermedad pulmonar obstructiva y se recuperaba de una reciente neumonía.

Además, tenía una dificultad en el cuello, lo que dificultaba una eventual intubación. Por eso, Sandra Nonini, del área de Anestesia y Cuidados Intensivos del hospital, se puso al frente de la hipnosis. “Llevé a la paciente a trabajar en su respiración y a imaginar que estaba en su lugar seguro”, explicó. La operación fue exitosa y durante la hora que duró la cirugía, la mujer despierta pero en estado de trance.

"Escuché sobre la hipnosis por primera vez durante una experiencia laboral en Francia, donde esta práctica es ampliamente utilizada , no solo para procedimientos quirúrgicos sino también para procedimientos ambulatorios, como medicamentos en quemaduras graves. Intrigado por esta técnica, me acerqué al mundo de la hipnosis utilizado en el campo de la medicina y hoy me estoy especializando en un centro en Turín", contó Nonini sobre la innovadora técnica.

Sin embargo, no todas las personas son hipnotizables (alrededor del 80%) y para aquellos que son susceptibles a la hipnosis hay varias pruebas para someter al sujeto de antemano. "También es importante que haya una entrevista con el paciente antes de la sesión para explicar en detalle y disipar cualquier duda", apuntó la profesional.