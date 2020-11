Un emotivo video se viralizó en las redes sociales esta semana y ya recorrió el mundo:, un hombre de 81 años que no puede visitar a su esposa que está internada en una hospital, decidió tocarle una serenata con su acordeón bajo la ventana de su habitación.

.

El video fue registrado el domingo en el municipio de Castel San Giovanni, situado en la norteña región italiana de Emilia Romaña, pero se viralizó en las últimas horas, en el se puede observar a Stefano Bozzini sentado en un banquito, con su acordeón, cerca del centro médico para acompañar con su musica a su pareja que permanece internada.

Al presenciar esta escena, los que pasaban por allí no dudaron en retratar este hermoso acto de amor: “Siempre me piden que toque y no me detengo”, explicó Bozzini a medios locales.

.

“Incluso cuando me casé todos me pedían que tocara, pero vi a Carla bailando con otros y luego fingí haberme lastimado la mano porque quería que solo bailara conmigo”, añadió el hombre, que lleva casado con Sacchi desde 1973.