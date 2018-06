El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, ordenó el pasado viernes la excarcelación de 39 opositores presos, acusados de violencia política entre 2014 y 2017, tras una reunión del reelecto presidente Nicolás Maduro con gobernadores opositores, en “aras del diálogo” con los sectores enfrentados con su gobierno.



"Para este grupo de personas, quienes fueron detenidas por distintos hechos ocurridos entre 2014 y 2018, fueron otorgadas medidas tales como libertades plenas, medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras”, dijo el TSJ en un comunicado.



Entre los 39 excarcelados anunciados se encuentra el ex alcalde de San Cristóbal (oeste), Daniel Ceballos, dirigente del opositor partido Voluntad Popular -liderado por el también preso Leopoldo López-, detenido en marzo de 2014 tras rechazar retirar barricadas en esa localidad durante una ola de protestas en todo el país que dejaron 43 muertos y cientos de heridos.



Entre los gobernadores de oposición que se reunieron con Maduro estaban Lady Gómez por el estado Táchira (oeste), Ramón Guevara de Mérida (oeste), Antonio Barreto Sira de Anzoátegui (este), y Alfredo Díaz de Nueva Esparta (noreste).



Además también se encontraban el ex candidato presidencial Javier Bertucci y el dirigente del partido opositor socialcristiano Copei Pedro Pablo Fernández, reportó la agencia Efe.



Los opositores también se reunieron hoy con la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para garantizar los beneficios otorgados tras las guarimbas (violentos bloqueos de rutas y calles)



"Que sepan que el camino no es odio, no es la intolerancia”, declaró la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa, citada por el diario Ultimas Noticias.



Esta no es la primera liberación de personas vinculadas a esas manifestaciones violentas, dijo, el “pasado mes ya se dieron algunas de ellas para avanzar en la agenda de reconciliación”.



Al respecto, el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, ratificó el llamado a la unidad y la reconciliación que busca afrontar los retos que se pueda enfrentar la nación.



"El presidente Maduro hace votos para que estos beneficios conduzcan a la pacificación verdadera”, dijo al leer un comunicado ante la prensa.