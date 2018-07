Una mujer de South Yorks, Inglaterra, fue apuñalada 17 veces por una amiga durante un juego sexual.

Sarah Holden, de 25 años, estaba atada a la cama cuando su amiga Shaunna Littlewood se acercó a su oído y le suspiró: "Perdón princesa". Luego con un cuchillo de cocina le propinó 17 cortes provocándole graves heridas. Littlewood fue condenada a prisión perpetua luego de admitir el intento de homicidio.

Sarah y Shaunna eran amigas desde los siete años y decidieron juntarse en la casa de Littlewood para tener un "fin de semana de chicas". "Tomamos algunos tragos y hablamos durante toda la noche. Pero algo pasó y me acerqué a Shaunna y la besé. Fue muy loco porque nunca me había atraído ella. La amaba de una manera distinta, pero algo me pasó y no pude controlarme", reveló Sarah.

"Cuando la besé me alejé y le pregunté si estaba segura, tenía miedo de que nuestra amistad se volviera rara. Pero me sorprendí cuando me agarró la mano y me llevó a su habitación. Ella me acostó en su cama y me preguntó si podía atarme los pies y manos", detalló.

Pero el encuentro se volvió violento cuando Littlewood abandonó la habitación y volvió con un cuchillo de cocina. "Quería llorar y perdirle que pare pero mi lengua se sentía rara y no podía emitir sonido", reveló Sarah. La joven se despertó en el hospital, gravemente herida y sin poder hablar.

Sufrió sangrados internos cerca de su corazón, un pulmón perforado y recibió más de 50 puntos. Además, sus cuerdas vocales sufrieron lesiones tan graves que no puede hablar correctamente.