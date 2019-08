La Argentina garantizó este viernes a Chile que se cumplirán los contratos de exportación de gas en firme que se concreten a partir del 15 de septiembre, a 14 años de la interrupción abrupta de los envíos, durante un encuentro que se desarrolló en la formación neuquina de Vaca Muerta.



Así se destacó en esta jornada en una reunión de funcionarios nacionales, provinciales y directivos de las principales petroleras argentinas, con sus pares chilenos, que se realizó en las instalaciones de la Gerencia de Regional No Convencional que YPF tiene en el área de Loma Campana, en Vaca Muerta.



El encuentro fue propuesto para ratificar la disposición de la Secretaría de Energía que autoriza a las petroleras a retomar las exportaciones de gas con contratos no interrumpibles, por un volumen de hasta de 10 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), entre el 15 de septiembre y el 15 de mayo próximos.



De la visita participaban el gobernador Omar Gutiérrez; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; el ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet, los embajadores Octavio Bordón y Sergio Urrejola, y directivos de las principales empresas argentinas y chilenas interesadas.



"Cumplirle a Chile es paso obligado, (sino) no hay posibilidad de pensar en el desarrollo de Vaca Muerta", afirmó Gutiérrez al pedir a sus interlocutores trasandinos "dejar atrás todas las dudas respecto a lo que ocurrió en el pasado" en referencia a la finalización unilteral de las exportaciones en 2007.



En el mismo sentido, el mandatario provincial aseguró que "es imposible llegar con eficiencia, costos y productividad a Asia sin antes no pasar por Chile, y el nivel de la dimensión del desarrollo de vaca Muerta requiere y exige de Asia para después poder entrar en Europa".



"Confiamos recuperar la base del crecimiento, el desarrollo y la integración energética que es la confianza; y en esta alianza estratégica energética se juega gran parte del éxito del desarrollo del país en los próximos años", auguró Gutiérrez al garantizar la "estabilidad, continuidad y seguridad jurídico político e institucional" de los futuros contratos.



Entre las empresas argentinas están presentes directivos de YPF, Chevron, CGC, ENAP, PAE, Pampa, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, TGN, TGS, Total y Winthersall DEA.



Por el sector privado chileno participan Agesa, AGN, ENAP, Engie, Gasandes, Gasoducto del Pacífico Argentina, GasSur, GasValpo, Generadora Metropolitana, GNL Quintero, Methanex, Metrogas, Innergy, ENEL Generación Chile, AME, GNL Chile y Gasco Magallanes.