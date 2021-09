La Selección Argentina de Futsal pegó un portazo y se metió en los cuartos de final del mundial de Lituania 2021. Derrotó a Paraguay por 6-1 con goles de Pablo Taborda, Santiago Basile, Lucas Bolo, “Titi” Borruto, Angel Claudino y el último todavía sigue inconcluso, ya que dos jugadores impactaron la pelota al mismo tiempo para mandarla a la red. Esto último remitió a más de uno a al programa de “Súper campeones”, donde los hermanos Kiroto realizaron algo similar.

En ese momento, el partido se encontraba 4-1 a favor de los dirigidos por Matías Lucuix y solo iban 5 minutos del segundo tiempo. La pelota era dominada por el rival, que tenía los 5 jugadores (arquero incluido) en campo albiceleste. Entre toque y toque, un futbolista cortó con una gran barrida, a lo que Stazzone y Borda atinaron a impactar la “redonda” y le dieron destino de arco ante el grito del relator. Esta suerte de “tiro doble”, desató la euforia, los abrazo y puso el rumbo firme a los 8 mejores del torneo.

Argentina derrotó a Paraguay por 6-1.

Sin embargo, aquí no termina esta historia, ya que cuando esta conquista fue subida a Twitter po. DeporTv, quienes agregaron lo siguiente: “¿los hermanos Kiroto? No. Borda y Stazzone despejaron y metieron el 5-1”. Por supuesto que esto llamó la atención de los usuarios, que se sumaron a la comparación. No quedó claro si intentaron despejar la pelota o si le apuntaron a los 3 palos, pero lo cierto es que ahora recorre las redes.

De esta manera, Argentina se metió en los cuartos de final, donde se enfrentará a Rusia, que tuvo que sufrir para vencer por 3-2 a Vietnam. En el caso de poder avanzar en el camino al bicampeonato, esperaría porel ganador entre Brasil y Marruecos.

Los hermanos Kiroto popularizaron el "tiro doble".

Recordemos que allá por el 2016, cuando se disputó la última edición de este torneo, los nuestros dieron el batacazo. Tras salir primero en su grupo (lo compartió con las Islas Salomón, Costa Rica y Kazajistán), dejó en el camino a Ucrania en octavos, a Egipto en cuartos y a Portugal, considerado por muchos el mejor equipo del torneo, para meterse en la final ante Rusia. Vale la pena mencionar que en ese momento, el conjunto luso contó con la presencia de Ricardinho, quien fue mejor jugador del mundo en seis oportunidades.

Solo días después, el 1ero de octubre de 2016, el Coliseo El Pueblo de Cali presenció un partido muy reñido en el que Argentina salió victorioso por 5-4. Ahora, busca revalidar esa actuación y levantar la copa también en Lituania.

Este fue el homenaje a los "Súper campeones"