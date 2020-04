Por Francisco Nutti

@FranNutti

Decenas de cuerpos abandonados yacen en las calles, como si se tratara de una película de terror. Mientras tanto, una bandada de cuervos negros sobrevuela los hospitales al percibir el fétido olor a muerto. Todo esto ocurre en Ecuador, el país que tiene más de 3.600 contagiados y la mayor tasa de mortalidad por Covid-19 en Sudamérica.

La mayoría de los casos se concentra en Guayaquil, y en las últimas horas el número de fallecidos se elevó a 180. Un grupo de argentinos que reside en ese país contó a Crónica el calvario que le toca vivir. "En el país rige un toque de queda de 15 horas, que se extiende desde las 14 hasta las 5 de la mañana. Suena una sirena y con un altoparlante se anuncia que nadie salga", indicó Ignacio Castelao, un joven argentino que trabaja en un hostel en Montañita, una aldea de la península de Santa Elena.

"He escuchado que meten los cuerpos en cámaras frigoríficas porque no dan abasto, se dicen muchas cosas, pero es una realidad que el sistema de salud está colapsado", señaló el joven, quien agregó que "ya no importa el nivel socio-económico de quién se vaya a atender. No hay insumos, se descontroló todo".

"Se descontroló todo", asegura un joven argentino desde Ecuador.

La fulminante propagación del Covid-19 en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, creó una situación de abandono de víctimas fatales que las autoridades tratan de resolver. Según el Gobierno, esa presencia de cadáveres en las viviendas "está relacionada con la poca capacidad que tienen las funerarias".

"¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger", escribió hace unos días la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, desde el aislamiento en su casa, por ser una de las contagiadas de coronavirus.

.

La odisea de un futbolista argentino

El jugador Matías Ignacio García, mediocampista que defiende los colores de Liga de Portoviejo, expresó: "Es verdad que hay cadáveres en el asfalto y no saben cómo controlarlo. Tengo a un ex compañero que juega en Guayaquil y me confirmó que eso era cierto".

Asimismo, explicó que en todo el territorio ecuatoriano "hay mucho miedo y mucho pánico en las calles". "Yo acá estoy solo y tomo todas las precauciones", destacó.

"El Gobierno no habla y dicen que van a tomar medidas diferentes para Guayas. En Quito está mucho más controlado todo, aunque es la segunda ciudad con más contagios", finalizó.