Son varios los estudios que se realizan sobre el coronavirus (orthocoronavirinae) que ya se llevó millones de vidas alrededor del mundo y ha enfermado a otras tantas.

Un estudio publicado por la revista Nature Inmunology, indica que los menores que se contagian de covid-19, produce anticuerpos más débiles y de menor variedad que lo que sucede con los adultos, lo que sugiere que superan la infección mucho más rápido que lo normal.

Inclusive esa situación en los más chicos podría indicar que derrotan al virus antes de que cause algún daño en el cuerpo.

Por el contrario, la respuesta inmunitaria fuerte de algunas personas, podría ser la causa principal por la cual se enferman gravemente o fallecen de coronavirus.

.

"Tal vez pasan menos tiempo en la etapa infecciosa", dijo Donna Farber, inmunóloga de la Universidad de Columbia.

Farber, una de las directores de este revelador estudio, indicó que vio los niveles de anticuerpos en niños en un solo punto en el tiempo, y fue demasiado pequeño como para poder sacar conclusiones sobre cómo los niveles varían con la edad.

"No necesitas una respuesta inmunitaria enorme y robusta para seguir estando protegido con el paso del tiempo”, dijo Deepta Bhattacharya, inmunólogo de la Universidad de Arizona campus Tucson que se refirió a estos resultados. "Creo que a mí no me preocuparía mucho que los niños tengan una respuesta de anticuerpos un poco menor", agregó.

"Esto enfatiza aún más que esta infección viral en sí misma, y la respuesta inmunitaria, no es tan diferente de lo que esperaríamos" de cualquier otro virus, afirmó Petter Brodin, inmunólogo del Instituto Karolinska en Estocolmo.

.

Forber y su grupo de trabajo analizaron anticuerpos en cuatro grupos de pacientes bien marcados. Participaron 19 adultos convalecientes y donadores de plasma que se habían recuperado de COVID-19 sin necesidad de hospitalización; 13 adultos hospitalizados con síndrome de dificultad respiratoria aguda provocado por coronavirus; 16 niños hospitalizados con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es un padecimiento raro en algunos chicos infectados; y 31 menores infectados que no tenían el síndrome.

Según los últimos resultados, cerca del 50 por ciento de los chicos no había presentado ningún síntoma.