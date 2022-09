En un intento de robo, el rapero Rakim Allen, más conocido por su nombre artístico PnB Rock, fue asesinado a tiros mientras comía en un restaurante situado en Los Ángeles, California, donde estaba acompañado de su novia, Stephanie Sibounheuang, quien fue testigo del horroroso episodio.

El hecho tuvo lugar en un local de la conocida cadena de comida rápida Roscoe's Chicken & Waffles, ubicado en el sur de la ciudad, a donde un hombre armado se acercó al él, le exigió que le diera sus joyas. El rapero se resistió, y ahí fue cuando el delincuente le disparó "varias balas", y luego le quitó sus pertenencias, según contó Kelly Muniz, agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

"Estamos comprobando el audio de la grabación de las cámaras de seguridad para determinar exactamente cuáles fueron las palabras que intercambiaron antes del suceso y para identificar al tirador", precisó.

PnB Rock tenía 30 años.

Luego de recibir los disparos, alrededor de las 13.15 (hora local), el artista de 30 años, fue trasladado de urgencia hacia un hospital cercano, donde murió 45 minutos más tarde.

En cuanto al agresor, salió por la puerta lateral hacia un estacionamiento cercano al establecimiento de comida rápida y huyó en un auto. Aún no fue detenido. Tampoco detallaron si lo esperaba un cómplice o si se fugó por su cuenta.

Según el medio Los Angeles Times, la Policía también está revisando las cámaras de los negocios próximos al restaurante Roscoe's Chicken & Waffles para tratar de obtener una imagen más fiable del asesino.

Minutos antes del tiroteo, la novia del músico, y madre de sus dos hijas de ocho y dos años, había publicado una foto con él en sus redes sociales, donde figuraba la ubicación del restaurante en el que se encontraban.

No obstante, PnB Rock había subido a las redes sociales un breve video donde mostraba las llamativas joyas que usan los raperos. Sobre su cuello colgaban tres gruesas cadenas decoradas con diamantes. También utilizaba un reloj tocado con piedras preciosas.

Tras el asesinato, las imágenes de la violenta escena que mostraban a Allen herido en medio de un charco de sangre y con algunas personas alrededor tratando de frenar la hemorragia con toallas, se hicieron virales. Poco tiempo después, todo ese material fue eliminado.

Quién era PnB Rock, el rapero asesinado en Los Ángeles

PnB Rock se hizo famoso a fines de la década de 2010 con dos álbumes entre 2017 y 2019: "Catch These Vibes" y "TrapStar Turnt PopStar". Entre 2016 y 2019, PnB Rock tuvo ocho canciones en el Billboard Hot 100, cuatro de las cuales fueron en 2019.

El rapero de Filadelfia ha aparecido en éxitos como "Everyday We Lit" con el también rapero YFN Lucci en 2017 y "Dangerous" con el rapero Meek Mill y el cantante Jeremih en 2018. "Everyday We Lit" alcanzó el puesto 33 en el Billboard Hot 100 y "Dangerous" alcanzó el puesto 31.

En 2019, también colaboró con el cantante Layton Greene y los raperos Lil Baby and the City Girls en "Leave Em Alone", así como con Chance the Rapper y Ed Sheeran en "Cross Me".

Su última canción, "Luv Me Again", fue lanzada el 2 de septiembre.