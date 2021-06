Bernadette Walker, de 17 años, fue vista por última vez cuando su padre Scott Walker, de 51 años, la recogió en la casa en Peterborough, Inglaterra.

Los fiscales sostienen que él y su madre Sarah Walker, de 38 años, formaron una "alianza" para encubrir su muerte. Ambos niegan ser responsable del terrible episodio y el cuerpo de la joven nunca fue encontrado

La fiscal Lisa Wilding reveló que el 16 de julio del año pasado, Bernadette, también conocida como Bea, le dijo a su madre que su padre "la había abusado sexualmente durante varios años".

"Sarah Walker le dijo a Bernadette que no le creía", dijo la fiscal Wilding. "Al día siguiente, se decidió que Bernadette debía ir a pasar la noche con sus abuelos paternos mientras las cosas se calmaban un poco".

Scott Walker y Sarah Walker, acusados por el asesinato de su hija Bernardette.

El padre de Bernardette la recogió en la casa de sus abuelos a la mañana siguiente, alegan los fiscales.

"Desde el día en que desapareció, no ha utilizado ni buscado acceder a su teléfono ni a sus cuentas de redes sociales, no ha tenido acceso a dinero ni a servicios bancarios y no ha sido vista en ningún hospital ni en ninguna otra cirugía", agregó la fiscal.

.

La fiscalía alega que Scott Walker mató a Bea para evitar que siguiera adelante con sus acusaciones de abuso sexual. Nadie que la conocía ha sabido de ella desde ese día.

Los investigadores señalaron que Scott Walker tuvo el celular apagado durante una hora y media y en ese lapso asesinó a su hija Bea. La primera llamada registrada luego del presunto momento del crimen fue a su mujer. "La única conclusión sensata que se puede sacar de esa llamada telefónica es que Scott Walker le dijo a su esposa que había matado a Bernadette y necesitaba su ayuda, de inmediato, para encubrir la desaparición y muerte de Bea, y para ganarles tiempo a ambos para averiguar qué debería suceder a continuación ", dijo la fiscal Wilding.

Bernardette Walker tenía 17 años.

"A partir de ese momento, Scott y Sarah Walker, la madre y el padre de Bea, se unieron, dice la fiscalía, en una alianza impía, diseñada y destinada a engañar, desviar y pervertir la inevitable investigación sobre la desaparición y, en última instancia, la muerte de Bea Walker ".

Se le dijo al tribunal que los padres "piratearon" las cuentas de redes sociales de Bernadette y fingieron ser ella ante amigos y familiares.

.

"Le mintieron a todos los que los rodeaban ... sobre su desaparición y fueron inquebrantables en la persecución de su malvado y tortuoso plan. Todo el amor y la responsabilidad de los padres desaparecieron, si es que alguna vez existieron", indicó la Fiscalía.

Walker niega el asesinato de Bernadette el 18 de julio o después. La investigación continúa y la Justicia definirá si es o no culpable.