En Huancayo, ciudad de Perú, una mujer cometió el acto más aberrante: envenenó la comida de sus dos pequeños hijos y los mató. Los niños tenían apenas 4 años, uno de ellos, mientras que el otro era un bebe de tan solo 7 meses.

Luego de ponerle veneno de ratas a la avena que les dio para comer, la madre de las víctimas se suicidó, y dejó una carta antes de terminar con su vida. En las últimas horas, los peritos revelaron aquella carta de despedida, la cual llamó la atención de los investigadores del caso.

Rocío Atencio Castro, la mujer que envenenó a sus hijos, había escrito lo siguiente antes de morir: “Mamá, hermanos, no sufran, ya viví lo peor de mi vida, estuve afectado y llorando. Ya no quiero sufrir, ya no quiero vivir”.

Ocurrió en Huancayo, ciudad de Perú.

La carta fue hallada por la Policía Nacional del Perú (PNP), tras inspeccionar la casa de Castro, ubicada en la intersección de la Avenida Ferrocarril y la calle Túpac Amaru (Huancavelica).

Según se supo, la mujer se quitó la vida luego de acostarse en la cama junto a sus hijos. Para cometer el suicidio, también decidió envenenarse.

El responsable de hallar a las víctimas junto a Castro, fue Boris Ormeño Paz, el cuñado de la asesina. Tras abrir la puerta de la casa, el hombre de 31 años se encontró con la imagen más perturbadora.

Al llegar a la vivienda, Ormeño Paz no pudo hacer nada para salvar la vida de los menores, ya que los tres se encontraban sin signos vitales.

La mujer se suicidó junto a los dos menores.

El terrible crimen ocurrió en Perú

Los policías de la comisaría del distrito de San Agustín de Cajas, con el capitán PNP Carlos Vivanco, recién pudieron llegar al inmueble varias horas después de que ocurriera el crimen.

Los efectivos policiales constataron que la madre estaba muerta al lado de su hijo POA de 7 meses; mientras que en otra cama yacía el pequeño COA, de 4 años.

Al igual que Boris -el hombre que encontró los cuerpos sin vida-, el resto de los familiares de la asesina aseguran desconocer el estado psicológico de Castro. Al parecer, estaba sufriendo un cuadro severo de depresión, aunque sus familiares aseguraron que no estaban al tanto de ello.

“Estamos consternados, no sé qué la motivó a tomar tan drástica decisión”, comentó Darío Ormeño, familiar de las víctimas. Según informaron algunos testigos, la mujer se había negado a salir el fin de semana con su familia, por lo que los peritos indicaron que se trató de un asesinato premeditado.

Entre las cosas que los efectivos policiales hallaron en la casa, también había un veneno de color azul disuelto en la leche con avena, junto con algunas pastillas.