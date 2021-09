El 8 de septiembre de 1996, hace exactamente 25 años, veía la luz en Estados Unidos un nuevo programa para niños que marcaría a generaciones. Se trata de "Las pistas de Blue" (su nombre original Blue´s Clues), que se emitió durante diez años en más de sesenta países a través de Nickelodeon.

Se trataba de una perrita azul, llamada Blue que iba descifrando pistas para resolver un misterio gracias a la ayuda de su dueño Steve, interpretado por Steven "Steve" Burns en las primeras temporadas. Fue elegido entre las más de 100 personas que audicionaron, gracias a que se "veía más real" y que sabía cómo conectarse con los chicos cuando le hablaba a una cámara.

El éxito del programa lo transformó en una super estrella dentro de su público infantil y también de los padres. De hecho, en el 2000, la revista People lo incluyó en su lista anual de los solteros estadounidenses más codiciados.

Tras seis años, Burns dejó el programa para seguir con una carrera musical y fue reemplazado por Donovan Patton. El día después de terminar de grabar su último episodio se afeitó la cabeza, algo que siempre quiso hacer pero los productores nunca le permitieron. Desde entonces, adoptó el look "pelado".

Qué fue de la vida de Steve Burns

Poco se supo de su vida tras la salida del programa, e incluso hubo rumores que lo vincularon a adicciones y depresión. Versiones que él siempre se encargó de desmentir. En el 2015 abrió su cuenta de Instagram y en la descripción puso "Alive" ["Vivo"], como una referencia irónica a lo que pensaba que la gente buscaba sobre él.

En sus redes sociales muestra esporádicamente lugares impresionantes que recorre (antes de la pandemia anduvo por Latinoamérica) e incluso que participó de una maratón. Sin embargo, este mes, al cumplirse el aniversario número 25 del programa, volvió a aparecer tanto en su cuenta personal como en la de Nickelodeon en videos conmemorativos.

“¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el señor Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy’”, comenzó recordando a cámara.

El antes y después de Steve.

"Él es mi hermano Joe, es tu nuevo amigo. Y entonces, subí al autobús y me fui y no volvimos a vernos por un largo tiempo. Y ahora literalmente estoy haciendo muchas cosas que quería hacer, y mírate a ti, mira todo lo que has hecho, y todo lo que has logrado en todo este tiempo, es sencillamente asombroso, ¿Verdad? Es decir, empezamos con pistas, ¿Y ahora qué? Trabajo, familia y muchas cosas de adultos. Y algunas de esas cosas han sido duras ¿Sabes? Sé que lo sabes", continuó en un mensaje que hizo sacar lágrimas a más de un fan.

"Y bueno, te quería decir que realmente no hubiera podido hacer todo esto sin tu ayuda, y de hecho toda esa ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes me sigue ayudando hoy en día, ahora mismo, y eso es algo súper cool. Supongo que sólo quería decir que después de todos estos años nunca los he olvidado. Jamás. Y estoy súper contento de que sigamos siendo amigos", sentenció.

Mirá el conmovedor video de Steve Burns