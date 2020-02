El gato Koki se hizo conocido en diciembre de 2019 por haber sido baleado 17 veces en una feroz balacera. Tras una intensa recuperación en un hospital de mascotas regresó a su hogar. Según reportaron los dueños del animal, todos los disparos fueron realizados por un rifle de aire comprimido.

El felino, oriundo de Pontevedra ( España), ya se encuentra junto a su familia en la localidad de Vigo, en donde está siendo muy mimado, y hasta ya tiene un nuevo compañero de aventuras: se trata de otro gato llamado Klaus.

Las marcas en el cuerpo de Koki.

Los meses de tratamiento no fueron nada fáciles para Koki, incluso tuvieron que tomar la drástica decisión de quitarle un ojo, al que tenía muy comprometido. “Lo pasó bastante mal y algunos balines no se los llegaron a quitar porque se supone que ni le hacen daño ni van a soltar plomo, así que no tiene riesgo de intoxicación” dijo Laura, la chica que llevó al gatito al veterinario.

El ojo comprometido de Koki luego del ataque.

Koki presentó algunos episodios que evidenciaron su estrés postraumático, pero igualmente se muestra muy cariñoso con sus cuidadores, que lo adoptaron nuevamente.

Una vez que le dieron su primera comida, la relación cambió para siempre: “Es el único de la familia con seguro completo”, confesó su joven dueña entre risas.