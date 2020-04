El gobierno de Austria anunció este martes que el viernes primero de mayo se levantará el confinamiento impuesto para frenar la expansión del coronavirus, aunque mantendrá el distanciamiento social, mientras que los locales de gastronomía y hostelería podrán reabrir a partir del día 15 y 29 de ese mes, respectivamente.

Según las últimas cifras oficiales, Austria tiene 15.256 casos de Covid-19, de los cuales se recuperaron 12.362 personas y fallecieron 549.

"Lamentablemente, aún no la hemos superado (la pandemia), pero vamos por muy buen camino", declaró en una conferencia de prensa el ministro de Salud de la república alpina, Rudolf Anschober, mientras el ministro del Interior, Karl Nehammer, confirmó que en la medianoche del 30 de abril "dejan de regir las restricciones a las salidas de casa de los habitantes".

.



Anschober dio por finalizada "con éxito" la primera fase de reactivación de la economía, que consistió en la reapertura, luego de la Semana Santa, de los comercios pequeños y parques, así como el aumento de las razones que permiten la salida de los ciudadanos y el uso de transporte público.



A pesar del cauteloso proceso de relajación, las cifras de nuevos casos no han aumento, sino al contrario: el factor de reproducción (número de personas que contagia un nuevo infectado) se mantuvo por debajo de 1 y retrocedió incluso hasta el 0,59.



Ante esta situación, se da paso a la segunda fase, que permite el reencuentro con familiares y amigos en cualquier momento, bajo la única limitación de que, si la reunión tiene lugar en espacios públicos, no supere las 10 personas y se mantenga el distanciamiento físico exigido con aquellos con los que no se convive bajo el mismo techo.

.



Este último punto implica que se mantendrán la obligación de mantener una distancia mínima de un metro entre las personas, así como llevar cubierta la nariz y boca en los comercios y transporte público.



Además, hasta 30 personas podrán participar en un entierro y se prevé permitir asimismo "pequeñas manifestaciones", informó la agencia de noticias EFE.



Los restaurantes y otros locales de gastronomía podrán reabrir sus puertas a partir del 15 de mayo todos los días entre las 6 y 23 horas, si bien bajo determinadas restricciones, anunció por su parte la ministra de Turismo, Elisabeth Köstinger.

.



Esas medidas, como limitar al máximo de cuatro adultos por mesa y la obligación de llevar mascarilla por parte del personal que atiende a los clientes, serán publicadas mañana, avanzó.



La relajación de las restricciones anunciada hoy es parte de un paquete de decisiones tendientes a reactivar la economía y la vida social, que estaban previstos anteriormente también para mayo, como la reapertura de museos y bibliotecas y la vuelta progresiva de los niños y jóvenes a la escuela y otros centros educativos.